華能已復甦 估值平一截 財金專欄 2023/12/14 分享： 分享： 華能國際（00902）主要在內地從事開發、建設和經營大型發電廠，目前可控總裝機容量為131.5吉瓦（GW），新能源裝機佔比28%。火電業務令公司2021年和2022年合計虧損227億元（人民幣．下同） ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中經會2024年任務尋寶（第四版） 2023/12/13 中經會2024年任務尋寶（第四版） 中字股實力談 - 盈利見底 瑞聲買得 2023/12/13 盈利見底 瑞聲買得 中字股實力談 - 港股866億成交 恒指底背馳可以彈幾高？（第三版） 2023/12/12 港股866億成交 恒指底背馳可以彈幾高？（第三版） 中字股實力談 - 旺旺已復甦 促銷價吸納 2023/12/12 旺旺已復甦 促銷價吸納 中字股實力談 - 好友死守萬六 港股逆轉還會遠嗎？（第四版） 2023/12/11 好友死守萬六 港股逆轉還會遠嗎？（第四版） 每股盈利 每股派息 頭肩底 新能源 華能國際電力股份（00902） 大唐發電（00991） 華電國際電力股份（01071） 人民幣 板塊