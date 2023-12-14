  • 22°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華能已復甦 估值平一截

財金專欄 2023/12/14

分享：

分享：

華能國際（00902）主要在內地從事開發、建設和經營大型發電廠，目前可控總裝機容量為131.5吉瓦（GW），新能源裝機佔比28%。火電業務令公司2021年和2022年合計虧損227億元（人民幣．下同）

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 中經會2024年任務尋寶（第四版）
2023/12/13
中經會2024年任務尋寶（第四版）
中字股實力談 - 盈利見底 瑞聲買得
2023/12/13
盈利見底 瑞聲買得
中字股實力談 - 港股866億成交 恒指底背馳可以彈幾高？（第三版）
2023/12/12
港股866億成交 恒指底背馳可以彈幾高？（第三版）
中字股實力談 - 旺旺已復甦 促銷價吸納
2023/12/12
旺旺已復甦 促銷價吸納
中字股實力談 - 好友死守萬六 港股逆轉還會遠嗎？（第四版）
2023/12/11
好友死守萬六 港股逆轉還會遠嗎？（第四版）
每股盈利 每股派息 頭肩底 新能源 華能國際電力股份（00902） 大唐發電（00991） 華電國際電力股份（01071） 人民幣 板塊

上一篇文章

鮑鷹

下一篇文章

好股條件：盈利穩增長持續高息！