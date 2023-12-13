援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 國際 22:18 2023/12/13 分享： 分享： 美國大選永遠是改變政經趨勢的重要事件，本來持續激化的中美鬥爭，在明年美國大選日1年前迎來中美峰會，令兩國關係有所緩和，烏克蘭戰爭這件困擾國際社會的地緣政治事件，觀乎最近局勢發展，也有積極變化。 ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 2023/12/12 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 印股受捧 也有暗湧 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 三大利好因素 金價再現強勢 2023/12/08 三大利好因素 金價再現強勢 你可能感興趣 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 22:27 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 17:30 2023/12/12 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 22:06 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 最新專欄文章 國金札記 - 大谷翔平「天價」轉會 拆解背後邏輯 今日 大谷翔平「天價」轉會 拆解背後邏輯 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 2023/12/12 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 國金札記 - 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 2023/12/12 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 國金札記 - 加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解 2023/12/11 加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解 政治 地緣政治 外交 澤連斯基 北約 拉夫羅夫 烏克蘭 歐盟 俄羅斯 美國