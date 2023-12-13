  • 22°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 23:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

援烏法案遇阻 拜登接受現實？

國際 22:18 2023/12/13

分享：

分享：

美國大選永遠是改變政經趨勢的重要事件，本來持續激化的中美鬥爭，在明年美國大選日1年前迎來中美峰會，令兩國關係有所緩和，烏克蘭戰爭這件困擾國際社會的地緣政治事件，觀乎最近局勢發展，也有積極變化。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯
2023/12/12
大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯
辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命
2023/12/12
辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命
加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解
2023/12/10
加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解
印股受捧 也有暗湧
2023/12/09
印股受捧 也有暗湧
三大利好因素 金價再現強勢
2023/12/08
三大利好因素 金價再現強勢

你可能感興趣

大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯
22:27 2023/12/12
大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯
辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命
17:30 2023/12/12
辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命
加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解
22:06 2023/12/10
加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解

最新專欄文章

國金札記 - 大谷翔平「天價」轉會 拆解背後邏輯
今日
大谷翔平「天價」轉會 拆解背後邏輯
大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯
2023/12/12
大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯
辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命
2023/12/12
辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命
國金札記 - 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命
2023/12/12
辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命
國金札記 - 加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解
2023/12/11
加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解
政治 地緣政治 外交 澤連斯基 北約 拉夫羅夫 烏克蘭 歐盟 俄羅斯 美國

下一篇文章

普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）