【追蹤女股神】Cathie Wood換馬 沽比特幣ETF轉戰Block

在比特幣（Bitcoin）12月10日升至4.4萬美元創今年新高前，ARK Investment創辦人、有科技股女股神之稱的Cathie Wood，已不斷減持旗下比特幣相關投資，包括比特幣ETF——Bitcoin Investment Trust（美：GBTC）和加密貨幣交易平台Coinbase（美：COIN）倉持。最新比特幣急挫後反彈，仍不改減持勢態。

比特幣12月11日從高位急回1成，失收4萬美元，但至12月14日已反彈重上4.2萬美元水平。不過Cathie Wood不為所動，繼續維持出貨。 ARKK及ARKW合共減持28.3萬股Coinbase，分別佔ETF持倉的0.41%及0.39%；ARKW也同時減持了4.6萬個Bitcoin ETF單位，佔持倉比重約0.1%。

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12月8日至12月13日減持Coinbase及Bitcoin ETF詳見以下組圖

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