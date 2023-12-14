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景順：2024年Q2始減息 料2類股債跑出（新增圖表）

財金猛人追蹤 18:29 2023/12/14

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重點：

聯儲局12月議息結果，決定保持利率不變。自7月最後一次加息以來，聯儲局再次選擇維持現有利率。不過，聯儲局今次發出訊號將從進一步緊縮轉向減息，2024年小型股及周期股將跑贏，投資級別信貸及高收益債券較看好

美國聯儲局外貌

聯儲局承認，經濟增長已有所放緩，而通脹雖然高企，但亦有所緩解，利率接近或已達致周期頂峰，未來不太可能繼續加息。

債券市場反應強烈，利率大幅下跌。在議息決議公布後的1小時內，10年期美國國債孳息率便跌至近4厘。此外，股市反應亦相當大，股價飆升。

除非發生特殊事件，否則聯儲局應已完成加息周期，目前將聚焦於何時開始減息。我認為：

聯儲局未必是要等到經濟增長顯著惡化時，才會開始減息，其需要看到的只是抗通脹繼續取得理想的進展。

聯儲局理事克里斯·沃勒（Chris Waller）曾於幾周前，明確表達過這一觀點，而聯儲局主席鮑威爾（Powell）又於12月13日（美國時間）的新聞發布會上重申了這一看法。 

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2024年第二季抗通脹取得足夠進展

這一措辭略為「強硬」，目的是為了讓市場保持猜測，由此抑制金融條件過於放寬，預期......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（請點擊圖片放大）

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編輯：蕭悅潾

更多專家對聯儲局議息結果解讀，詳見：【下一頁

延伸閱讀：【2024前瞻】施羅德投資2024年十大預測（新增圖表）

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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