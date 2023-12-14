眾院彈劾調查 拖累拜登選情？

明年的美國大選，特朗普（Donald Trump）支持度長期拋離黨內對手，由他代表共和黨與拜登（Joe Biden）對決，已無太大懸念。現在共和黨內特朗普支持者當道，議長約翰遜（Mike Johnson）的操作下，眾議院通過對拜登的彈劾調查，雖然所謂罪狀實在理據薄弱，但實質效果不容忽視。

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