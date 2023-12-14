眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 國際 21:34 2023/12/14 分享： 分享： 明年的美國大選，特朗普（Donald Trump）支持度長期拋離黨內對手，由他代表共和黨與拜登（Joe Biden）對決，已無太大懸念。現在共和黨內特朗普支持者當道，議長約翰遜（Mike Johnson）的操作下，眾議院通過對拜登的彈劾調查，雖然所謂罪狀實在理據薄弱，但實質效果不容忽視。 ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 2023/12/12 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 印股受捧 也有暗湧 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 你可能感興趣 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 22:18 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 22:27 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 17:30 2023/12/12 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 最新專欄文章 國金札記 - 美援烏法案受阻 烏停戰非無期 今日 美援烏法案受阻 烏停戰非無期 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 國金札記 - 大谷翔平「天價」轉會 拆解背後邏輯 2023/12/13 大谷翔平「天價」轉會 拆解背後邏輯 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 2023/12/12 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 選舉 政治 美國民主黨 總統大選 亨特 美國共和黨 拜登 烏克蘭 特朗普