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中央撑旅遊 同程催化劑

財金專欄 2023/12/15

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同程旅行（00780）在內地從事旅遊相關服務，包括交通票務、住宿預訂服務等，又透過綫上平台提供旅遊產品、廣告服務、景點門票等，而業績經歷去年虧損，今年是上市以最賺錢的一年，中央繼續催谷文娛旅遊消費，會

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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