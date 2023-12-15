中央撑旅遊 同程催化劑 財金專欄 2023/12/15 分享： 分享： 同程旅行（00780）在內地從事旅遊相關服務，包括交通票務、住宿預訂服務等，又透過綫上平台提供旅遊產品、廣告服務、景點門票等，而業績經歷去年虧損，今年是上市以最賺錢的一年，中央繼續催谷文娛旅遊消費，會 ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水快閃97億元 港股反彈是虛火？（第四版） 2023/12/14 北水快閃97億元 港股反彈是虛火？（第四版） 中字股實力談 - 華能已復甦 估值平一截 2023/12/14 華能已復甦 估值平一截 中字股實力談 - 中經會2024年任務尋寶（第四版） 2023/12/13 中經會2024年任務尋寶（第四版） 中字股實力談 - 盈利見底 瑞聲買得 2023/12/13 盈利見底 瑞聲買得 中字股實力談 - 港股866億成交 恒指底背馳可以彈幾高？（第三版） 2023/12/12 港股866億成交 恒指底背馳可以彈幾高？（第三版） 市盈率 中國民用航空局 機票 下降軌 同程旅行（00780） 人民幣 板塊