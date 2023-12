一如市場預期,美國聯儲局於12月的議息會議後,宣布維持美息不變。儲局維持美國基準利率在5.25%至5.5%,這已是7月加息25bp後連續第三次暫停加息,也被市場視為事實上的加息停止。

對於儲局的舉動,中金認為,相比已經成為既定事實的加息結束,市場更關心的是何時降息。在這一點上,今次儲局姿態比該行預期的更「鴿」,不僅點陣圖暗示可能2024年有三次降息,而且相比兩週前鮑威爾認為討論降息依然不成熟(premature),此次表示降息討論「逐步進入視野」(begins to come into view)也有明顯變化。利率期貨隱含3月開始全年降息6次......更多內容請登入。

