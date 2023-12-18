中經會「新」變化 助港股新定價

中央經濟工作會議（下稱中經會）於12月11日至12日舉行，續以高質量發展及金融改革作為穩經濟主要手段。華創證券指出，如果從資本市場的角度去解讀中經會通稿，需努力尋找的是對資本市場有額外「定價」意義的資訊。 該行整合了5點尚未被市場定價的「新」變化︰

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一、穩增長的取向確定。

首先，時隔兩年再提「聚焦經濟建設這一中心工作」，過去4次提出此話是於2014年、2015年、2018年及2021年，往往都是經濟運作遭到衝擊（不論來自外生還是主動調結構）以及短期對穩增長訴求提升的年份。

其次，通稿提及「統籌好地方債務風險化解和穩定發展」，意味化解風險和發展得統籌並存，不能因噎廢食，防風險防到增長停滯。

第三，通稿強調「切實增強做好經濟工作的責任感使命感，抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看準了就抓緊幹，能多幹就多幹一些」，相對今年3月國家主席習近平強調「不要有大幹快上的衝動」，對幹部行動的積極性明顯提升。

二、政策提法具憧憬。

通稿提及「加強政策工具創新和協調配合」，也就是貨幣財政很大機會祭出創新、未被市場考慮過的政策工具，可以拭目以待。通稿亦提及「合理擴大地方政府專項債券用作資本金範圍」，可以有兩種理解。

第一種是專案債除重大專案、中小金融機構注資外開闢新的資本金用途；第二種是當下專案債用作資本金的比例佔整體專案債比例仍偏低，可以在原有用途上繼續擴大。

三、錨定信貸增長的條件發生變化。通稿提及......更多內容，訂戶請登入。

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