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恒指中綫曙光初現

財金專欄 2023/12/16

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港股今周先跌後升，大陽燭回升令中綫呈現「曙光初現」轉勢形態，雖然面對上證綜合指數連跌四周劣勢，但人民幣升值、中央先鬆房策再放水，是好友在2023年收官食尾糊的引擎，不過，恒生指數萬七點是下周阻力位。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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