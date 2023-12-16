港股今周先跌後升，大陽燭回升令中綫呈現「曙光初現」轉勢形態，雖然面對上證綜合指數連跌四周劣勢，但人民幣升值、中央先鬆房策再放水，是好友在2023年收官食尾糊的引擎，不過，恒生指數萬七點是下周阻力位。

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