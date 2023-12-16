恒指中綫曙光初現 財金專欄 2023/12/16 分享： 分享： 港股今周先跌後升，大陽燭回升令中綫呈現「曙光初現」轉勢形態，雖然面對上證綜合指數連跌四周劣勢，但人民幣升值、中央先鬆房策再放水，是好友在2023年收官食尾糊的引擎，不過，恒生指數萬七點是下周阻力位。 恒 ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 有水 有政策 港股不寒了？（第四版） 2023/12/15 有水 有政策 港股不寒了？（第四版） 中字股實力談 - 中央撑旅遊 同程催化劑 2023/12/15 中央撑旅遊 同程催化劑 中字股實力談 - 北水快閃97億元 港股反彈是虛火？（第四版） 2023/12/14 北水快閃97億元 港股反彈是虛火？（第四版） 中字股實力談 - 華能已復甦 估值平一截 2023/12/14 華能已復甦 估值平一截 中字股實力談 - 中經會2024年任務尋寶（第四版） 2023/12/13 中經會2024年任務尋寶（第四版） 頭肩頂 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 中共中央政治局 美國聯儲局 MLF 曙光初現 人民幣