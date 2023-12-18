【2024前瞻】普徠仕：宏觀不明朗已過 從3個微觀面選中國股票

重點：

中國正面臨長期的結構性經濟挑戰，並在不影響經濟情況下實現去槓桿化目標。中國政府已加大刺激措施的力度，尤其是在房地產及資本市場方面，預計未來中國經濟增長仍高於大部分已發展國家，而股票投資者，宜關注個別公司的利潤前景及估值。

中國正面臨長期的結構性經濟挑戰，即債務（debt）、通縮（deflation）及人口結構（demographics）。顯然，中國經濟正處於轉型階段，而目前的去槓杆化過程正是轉型的難關之一。當局面臨的挑戰是實現經濟順利轉型，並在不影響經濟情況下實現去槓桿化目標。

政策發揮成效需時 刺激措施力度已加大

迄今為止，中國政府應對經濟增長放緩的措施遜於市場預期，但政策發揮成效往往需要時間。我們相信經濟已開始逐步好轉，近期數據已經優於預期。中國政府已加大刺激措施的力度，尤其是在房地產及資本市場方面，其中包括：

放寬多個主要城市的購房限制、降低貸款市場報價利率，以及要求銀行增加向民營企業發放貸款。

中國應對疫情的經歷獨特，因此當地的經濟周期與全球其他地區亦有分別。當中國在疫後重啟經濟時，世界大部分地區仍在竭力控制通脹，以避免經濟陷入衰退，這無疑對中國經濟年內的復甦表現帶來影響。但展望未來，預計中國經濟增長仍高於大部分已發展國家。

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