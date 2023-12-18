  • 17°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 09:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2024前瞻】普徠仕：宏觀不明朗已過 從3微觀面選中國股票

中國 09:05 2023/12/18

分享：

分享：

重點：

中國正面臨長期的結構性經濟挑戰，並在不影響經濟情況下實現去槓桿化目標。中國政府已加大刺激措施的力度，尤其是在房地產及資本市場方面，預計未來中國經濟增長仍高於大部分已發展國家，而股票投資者，宜關注個別公司的利潤前景及估值。

中國正面臨長期的結構性經濟挑戰，即債務（debt）、通縮（deflation）及人口結構（demographics）。顯然，中國經濟正處於轉型階段，而目前的去槓杆化過程正是轉型的難關之一。當局面臨的挑戰是實現經濟順利轉型，並在不影響經濟情況下實現去槓桿化目標。

政策發揮成效需時 刺激措施力度已加大

迄今為止，中國政府應對經濟增長放緩的措施遜於市場預期，但政策發揮成效往往需要時間。我們相信經濟已開始逐步好轉，近期數據已經優於預期。中國政府已加大刺激措施的力度，尤其是在房地產及資本市場方面，其中包括：

放寬多個主要城市的購房限制、降低貸款市場報價利率，以及要求銀行增加向民營企業發放貸款。

中國應對疫情的經歷獨特，因此當地的經濟周期與全球其他地區亦有分別。當中國在疫後重啟經濟時，世界大部分地區仍在竭力控制通脹，以避免經濟陷入衰退，這無疑對中國經濟年內的復甦表現帶來影響。但展望未來，預計中國經濟增長仍高於大部分已發展國家。

點擊圖片放大

長遠來看......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（請點擊圖片放大）

點擊圖片放大

至於普徠仕對美國經濟及利率展望，詳見：【下一頁

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 李兆堅 普徠仕首席投資組合分析師

欄名 : 普徠仕專欄

相關文章

普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）
2023/12/13
普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）
【2024前瞻】景順：2因素助中國通脹靠向1.3%（新增圖表）
2023/12/12
【2024前瞻】景順：2因素助中國通脹靠向1.3%（新增圖表）
瑞銀：英公用事業市場潛在回報好轉 長建續為行業首選（持續更新）
今日
瑞銀：英公用事業市場潛在回報好轉 長建續為行業首選（持續更新）

你可能感興趣

普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）
20:40 2023/12/13
普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）
【2024前瞻】景順：2因素助中國通脹靠向1.3%（新增圖表）
20:14 2023/12/12
【2024前瞻】景順：2因素助中國通脹靠向1.3%（新增圖表）
瑞銀：英公用事業市場潛在回報好轉 長建續為行業首選（持續更新）
今日 06:00
瑞銀：英公用事業市場潛在回報好轉 長建續為行業首選（持續更新）

最新專欄文章

普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）
2023/12/13
普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）
普徠仕：4關鍵主題配置應對通脹與衰退（新增圖表）
2023/12/07
普徠仕：4關鍵主題配置應對通脹與衰退（新增圖表）
投資中國重在戰勝不安
2023/12/01
投資中國重在戰勝不安
美債長息或進一步攀升
2023/10/24
美債長息或進一步攀升
全球經濟「硬着陸」風險被低估
2023/09/25
全球經濟「硬着陸」風險被低估
GDP 通脹 人口 中國 經濟數據表現 經濟 中國市場 宏觀市場

下一篇文章

儲局減息無懸念 3月出手？ 全年3次？