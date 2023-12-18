滙豐范卓雲：2024港股三大憧憬 薦反彈先鋒

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《Money Times》專訪時表示，聯儲局真正著手減息前，已經可以開始部署港股反彈，因市場會預先反映減息預期，料明年港股將迎來三大憧憬（詳見以下圖片）。

她認為投資者可考慮於2024年首季，吸納估值調整幅度較深，但基本面仍然向好的股份，認為可重點留意服務消費主題。

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「在中港市場來講，防守性比較強，還有是有實質盈利支持的一些板塊值得考慮，就是服務消費相關的一些行業。」

一：科網股

她特別提到科網股，指科網股的估值相對美國同類股份有相當大的折讓......更多內容，訂戶請登入。

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