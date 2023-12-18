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華坊盧銘恩：從「老鄉雞」擱淺看內地餐飲上市

財金猛人追蹤 08:15 2023/12/18

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較早前有傳一家原名為「肥西老母雞」的中國餐飲連鎖企業，準備向港交所上市，後來雖然遭到企業否認，但由於其有趣的名字，為水靜鵝飛的港股市場一度帶來城中熱話。

事實上，「肥西老母雞」在2012年已進行了品牌升級改名為「老鄉雞」，在內地具有相當知名度，並於去年嘗試向上海證券交易所提交上市申請。該次IPO擬募資12億元人民幣，用於建設華東總部及中央廚房，並在3年內新增700家直營門店及數據化升級。不過，因為股權結構，如創辦人家族持股過高等因素，在去年8月撤回A股IPO。

近年，不少中國餐飲業企業排隊在A股上市，但從去年開始不少餐飲企業的上市計劃大多擱淺終止，去年就有超過5家，包括老鄉雞。原因大多被認為是國內對餐飲業企業上市設置了一道無形的門檻。

餐飲行業本質就是一個現金流比較好的行業，自身造血能力強，並不一定非得通過上市來融資......更多內容，訂戶請登入。

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撰文 : 盧銘恩 華坊諮詢評估董事總經理

欄名 : 估值透視

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