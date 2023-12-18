澳元上升目標至69美仙 財金專欄 2023/12/18 分享： 分享： 澳洲繼10月新增4.27萬份職位後，到11月再新增6.15萬份職位，連續兩月良好就業數據，反映過去澳央行的加息不單壓不着熾熱樓價及通脹，就業市場亦見強勁。而隨中澳關係修復，內地進一步宣布解除對澳洲三大 ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 慎防美元或顯著反彈 今日 慎防美元或顯著反彈 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 英鎊1.26至1.29徘徊 日圓下一目標138 今日 日圓下一目標138 紐元目標升至64美仙 今日 紐元目標升至64美仙 你可能感興趣 慎防美元或顯著反彈 今日 01:00 慎防美元或顯著反彈 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 01:00 英鎊1.26至1.29徘徊 最新專欄文章 慎防美元或顯著反彈 今日 慎防美元或顯著反彈 加元下一目標1.32 今日 加元下一目標1.32 紐元目標升至64美仙 今日 紐元目標升至64美仙 日圓下一目標138 今日 日圓下一目標138 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 英鎊1.26至1.29徘徊 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 日本 外滙 美滙指數 貨幣政策