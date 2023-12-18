澳元上升目標至69美仙

澳洲繼10月新增4.27萬份職位後，到11月再新增6.15萬份職位，連續兩月良好就業數據，反映過去澳央行的加息不單壓不着熾熱樓價及通脹，就業市場亦見強勁。而隨中澳關係修復，內地進一步宣布解除對澳洲三大

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