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紐元目標升至64美仙

財金專欄 2023/12/18

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5.5厘高息率水平對當地經濟帶來負面影響終於浮現，其第三季GDP按季再現收縮0.3%。就今年首三季，新西蘭便有兩季經濟按季出現負增長，而第二季的增長也只為0.5%。經濟雖弱，惟紐央行就對抗通脹缺心不變

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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