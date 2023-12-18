紐元目標升至64美仙 財金專欄 2023/12/18 分享： 分享： 5.5厘高息率水平對當地經濟帶來負面影響終於浮現，其第三季GDP按季再現收縮0.3%。就今年首三季，新西蘭便有兩季經濟按季出現負增長，而第二季的增長也只為0.5%。經濟雖弱，惟紐央行就對抗通脹缺心不變 ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 慎防美元或顯著反彈 今日 慎防美元或顯著反彈 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 英鎊1.26至1.29徘徊 日圓下一目標138 今日 日圓下一目標138 澳元上升目標至69美仙 今日 澳元上升目標至69美仙 你可能感興趣 慎防美元或顯著反彈 今日 01:00 慎防美元或顯著反彈 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 01:00 英鎊1.26至1.29徘徊 最新專欄文章 慎防美元或顯著反彈 今日 慎防美元或顯著反彈 加元下一目標1.32 今日 加元下一目標1.32 澳元上升目標至69美仙 今日 澳元上升目標至69美仙 日圓下一目標138 今日 日圓下一目標138 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 英鎊1.26至1.29徘徊 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 日本 外滙 美滙指數 貨幣政策