加元下一目標1.32

除非美國通脹意外回升打亂聯儲局減息步伐，如市場估計正確，聯儲局於2024年3月便開展減息周期，這樣美加債息差距將有望快速收窄，並可為加元帶來支持。反觀油價，假使美元整體走弱，相信在70美元再跌空間亦有

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