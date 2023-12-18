  • 15°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加元下一目標1.32

財金專欄 2023/12/18

分享：

分享：

除非美國通脹意外回升打亂聯儲局減息步伐，如市場估計正確，聯儲局於2024年3月便開展減息周期，這樣美加債息差距將有望快速收窄，並可為加元帶來支持。反觀油價，假使美元整體走弱，相信在70美元再跌空間亦有

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

慎防美元或顯著反彈
今日
慎防美元或顯著反彈
歐元上調目標至1.12
今日
歐元上調目標至1.12
英鎊1.26至1.29徘徊
今日
英鎊1.26至1.29徘徊
日圓下一目標138
今日
日圓下一目標138
澳元上升目標至69美仙
今日
澳元上升目標至69美仙

你可能感興趣

慎防美元或顯著反彈
今日 01:00
慎防美元或顯著反彈
歐元上調目標至1.12
今日 01:00
歐元上調目標至1.12
英鎊1.26至1.29徘徊
今日 01:00
英鎊1.26至1.29徘徊

最新專欄文章

慎防美元或顯著反彈
今日
慎防美元或顯著反彈
紐元目標升至64美仙
今日
紐元目標升至64美仙
澳元上升目標至69美仙
今日
澳元上升目標至69美仙
日圓下一目標138
今日
日圓下一目標138
英鎊1.26至1.29徘徊
今日
英鎊1.26至1.29徘徊
經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 日本 外滙 美滙指數 貨幣政策

上一篇文章

慎防美元或顯著反彈

下一篇文章

紐元目標升至64美仙