加元下一目標1.32 財金專欄 2023/12/18 分享： 分享： 除非美國通脹意外回升打亂聯儲局減息步伐，如市場估計正確，聯儲局於2024年3月便開展減息周期，這樣美加債息差距將有望快速收窄，並可為加元帶來支持。反觀油價，假使美元整體走弱，相信在70美元再跌空間亦有 ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 慎防美元或顯著反彈 今日 慎防美元或顯著反彈 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 英鎊1.26至1.29徘徊 日圓下一目標138 今日 日圓下一目標138 澳元上升目標至69美仙 今日 澳元上升目標至69美仙 你可能感興趣 慎防美元或顯著反彈 今日 01:00 慎防美元或顯著反彈 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 01:00 英鎊1.26至1.29徘徊 最新專欄文章 慎防美元或顯著反彈 今日 慎防美元或顯著反彈 紐元目標升至64美仙 今日 紐元目標升至64美仙 澳元上升目標至69美仙 今日 澳元上升目標至69美仙 日圓下一目標138 今日 日圓下一目標138 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 英鎊1.26至1.29徘徊 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 日本 外滙 美滙指數 貨幣政策