慎防美元或顯著反彈 財金專欄 2023/12/18 分享： 分享： 市場似已把過多美國減息因素投放在美元身上，若美國通脹未能快速回落，提防美元會有顯著反彈。 美國聯儲局上周議息會後，在貨幣政策上的取態相當明顯，大致意思就是加息周期基本上見頂，日後將傾向減息。綜合聯儲局各 ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 英鎊1.26至1.29徘徊 日圓下一目標138 今日 日圓下一目標138 澳元上升目標至69美仙 今日 澳元上升目標至69美仙 紐元目標升至64美仙 今日 紐元目標升至64美仙 你可能感興趣 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 01:00 英鎊1.26至1.29徘徊 日圓下一目標138 今日 01:00 日圓下一目標138 最新專欄文章 加元下一目標1.32 今日 加元下一目標1.32 紐元目標升至64美仙 今日 紐元目標升至64美仙 澳元上升目標至69美仙 今日 澳元上升目標至69美仙 日圓下一目標138 今日 日圓下一目標138 英鎊1.26至1.29徘徊 今日 英鎊1.26至1.29徘徊 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 日本 外滙 美滙指數 貨幣政策