市場似已把過多美國減息因素投放在美元身上，若美國通脹未能快速回落，提防美元會有顯著反彈。

美國聯儲局上周議息會後，在貨幣政策上的取態相當明顯，大致意思就是加息周期基本上見頂，日後將傾向減息。綜合聯儲局各

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