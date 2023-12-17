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儲局減息無懸念 3月出手？ 全年3次？

國際 22:50 2023/12/17

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美國聯儲局上周議息大放鴿風，主席鮑威爾（Jerome Powell）不但暗示加息周期告終，更稱官員會上已就減息問題展開討論。美國明年減息似乎沒有懸念，隨之而來的疑問，無疑是首次減息幾時出現？明年又會減幾多次息？

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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