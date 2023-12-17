儲局減息無懸念 3月出手？ 全年3次？ 國際 22:50 2023/12/17 分享： 分享： 美國聯儲局上周議息大放鴿風，主席鮑威爾（Jerome Powell）不但暗示加息周期告終，更稱官員會上已就減息問題展開討論。美國明年減息似乎沒有懸念，隨之而來的疑問，無疑是首次減息幾時出現？明年又會減幾多次息？ ... 訂閱hket.com即送天龍牌 6款足料燉湯詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 2023/12/12 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 你可能感興趣 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 17:02 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 22:18 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 22:27 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 最新專欄文章 國金札記 - 儲局3月減息？ 明年最少減3次存疑 今日 儲局3月減息？ 明年最少減3次存疑 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 國金札記 - 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/15 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 國金札記 - 美援烏法案受阻 烏停戰非無期 2023/12/14 美援烏法案受阻 烏停戰非無期 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 經濟 貨幣政策 減息 鮑威爾 美國聯儲局 通脹 議息 利率期貨 美國