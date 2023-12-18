儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？

美國聯儲局上周議息大放鴿風，主席鮑威爾（Jerome Powell）不但暗示加息周期告終，更稱官員會上已就減息問題展開討論。美國明年減息似乎沒有懸念，隨之而來的疑問，無疑是首次減息幾時出現？明年又會減幾多次息？

有別於之前議息未嘗討論減息的說法，鮑威爾直認今次曾經討論減息，「雖然與通脹的鬥爭仍未結束，但減息是未來的主題，而何時是適當時機去撤回政策限制，這已在視野之中，顯然是全世界討論的一個話題，也是我們在會議上討論的一個話題。」

說到鮑威爾在記者會的最重要發言，肯定是「不需要等到通脹回到2%才減息」這句，他直言，「這樣做會行動太遲，導致通脹跌過龍，而在通脹回到2%前，就應該放寬限制。」成也通脹，敗也通脹，而通脹持續回落，確是儲局上下由鷹轉鴿的最大原因。

首先，儲局看重的的通脹指標「核心個人消費開支」（PCE）數據，10月按年升幅回落至3.5%，為逾兩年低位。周五（22日）將會公布11月數字，市場預期按年增長為3.3%，有望延續各界認為通脹已不足為懼的看法。

其次，總結儲局官員對經濟及息率預期的「點陣圖」，同樣顯示儲局內部對通脹變得樂觀，預測2024年PCE大約介乎2.3%至3%，2025年進一步回落至2%至2.6%。

三大利好因素 金價再現強勢

儲局加息近尾聲 美長債入手良機？

儲局不再「放鷹」調控通脹預期，反而意外地「放鴿」大談減息，即時反應就是徹底改變市場對明年減息的預期，不但時間愈估愈早，而且次數愈估愈多......更多內容，訂戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...