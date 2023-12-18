復星財富李曉翀：騰訊新遊戲具AI概念

騰訊 （00700） 於11月上升，漲幅比其他重磅科技股明顯，筆者相信，與上周新上綫的新遊戲《元夢之星》有關，該遊戲擁有AI助力的UGC地圖編輯功能，建議關注。

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12月2日，騰訊天美工作室宣布，旗下派對類遊戲產品《元夢之星》於12月15日正式上綫。《元夢之星》由天美工作室群研發，於2023年1月獲得版號，並於今年9月正式對外曝光。

《元夢之星》成市場焦點

首先為讀者介紹一下《元夢之星》是甚麼類型的遊戲，值得騰訊如此加大宣傳力度，而且這一個消息一出，網易 （09999） 的股價市場頗認為有短期見頂的意味？

《元夢之星》是屬於派對類遊戲，算是近年在全球範圍內冒起得最快的遊戲細分賽道之一，我們大概可以看看這類遊戲最初的爆款者的營運數據便略知一二。2020年，一款名為《糖豆人︰終極淘汰賽》的遊戲在海外爆火，短時間內全球註冊使用者突破5,000萬戶，之後遊戲廠商對於派對類遊戲的憧憬增加。

而這次市場之所以對於騰訊這款遊戲的憧憬有兩點，一是於11月8日，騰訊宣布《元夢之星》正式與《糖豆人︰終極淘汰賽》達成正版授權合作，正式成為國內正版授權的闔家歡派對遊戲；二是，網易在《蛋仔派對》上非常成功，流水據報亦非常不俗。

騰訊雖然近期着重降本增效，但《元夢之星》牌面上是值得騰訊加大營銷開支的，畢竟其他騰訊的重磅遊戲已經運行多年，今年內地版號發放正常化亦難以提升騰訊在內地的遊戲市場收入，可見騰訊及市場都迫不及待觀察該款遊戲的運營情況，以便作出未來幾年的預測。

據內媒報道，《元夢之星》首期將投入總計14億元（人民幣‧下同）用於遊戲生態的建設。當中的1億元用於大眾電競賽事打造，3億元用於與B站、抖音等9個內容平台共同發起「星夢合夥人」內容生態激勵計劃，另外的至少10億元做夢基金，將用於對有興趣從事遊戲地圖創作的普通用戶進行全方位扶持，包括創作者能力培養和職業化等發展路徑等。關鍵是，該筆基金的長期投入上不封頂。

我們看看業務上運營的情況吧，首先談談遊戲業務，2023年第三季遊戲業務實現營收460億元，按年增加7.2%，按季增加3.4%。

遊戲方面，分為海外遊戲收入及內地遊戲收入兩項，首先海外遊戲收入方面為133億元人民幣，按年增長14%，已經連續三個季度實現雙位數增長，其中，主要來自《PUBG Mobile》、《勝利女神︰妮姬》、《VALORANT》等遊戲的貢獻。內地遊戲收入方面為327億元，按年增長5%，按季增長3%，表現仍是疲軟，主要靠《王者榮耀》以及《DNF》帶動收入貢獻，前者遊戲生命周期的延續一直是外界關注騰訊遊戲業務穩定性的焦點。

廣告業務方面，2023年第三季收入為257億元，按年增長20%，好於整體市場同業的表現。其中，期內，微信泛內循環廣告收入同比增長超30%，帶動方面主要來自視頻號、移動廣告聯盟以及微信搜索廣告的強需求帶動。視頻號方面市場一直視為帶動廣告業務整體改善的主要動力，這次視頻號環比收入亦顯著增長，主要來自播放量和使用者使用時長的增長，以及廣告載入率的穩定。

金融科技和企業服務，2023年第三季收入為520億元，按年增長16%，其中，伴隨着商業支付活動增加和理財收入的提升，金融科技業務仍維持雙位數的按年增長。而企業服務方面，第三季按年的增速表現方面要好於上一個季度，首先是雲業務的持續結構優化，另一方面是來自視頻號帶貨所衍生出的技術服務費的增長。

降本增效最明顯的效果莫過於毛利率上的變化，上述提到的雲業務方面的結構優化，此處談到的結構優化，按筆者的理解就是將低毛利率的業務剔除或減少運營，而不止雲業務，相信其他業務亦如是。這種增加毛利率業務而降低低毛利率業務的策略，最終的體現就部分反映在毛利率改善上，2023年第三季騰訊的毛利率為49.5%，按年增加5個百分點，按季增加2個百分點，對於收入體量較大的騰訊來說，其最終的淨利潤的數字亦很可觀。

最後，不得不提一句，切勿忽視騰訊在AI方面的進展，該次業績亦有提及騰訊升級騰訊混元大模型，並將其部署到內部產品中，同時向外部企業客戶開放使用，例如，該公司擴展了廣告人工智慧模型的參數，以提高定向和歸因的準確性，並向廣告主提供AI工具，提高他們素材生成的效率，並適配各廣告庫存生成多尺寸的素材。由此可見，騰訊的AI發展特別是融入旗下業務產生商業化滲透方面亦是值得期待的，建議留意。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）