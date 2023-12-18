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【一文看美息】申萬宏源：減息最佳窗口期約在2024年年中（持續更新）
88歲的經濟學家張五常時隔一年之後更新了微博，發表長文《從弗里德曼的消費函數理論看中國今天的經濟情況》，主張央行將通貨膨脹率推升至6%。
但是，隨之而來的是大量的負評，甚至被批「食洋不化」，到底原因是什麼？
張五常說：
中國目前的困難是有好幾方面的，大致上應該不難解決，但牽涉到的經濟學理論可不是那麼簡單。
樓價普遍地下降了。不同地區有不同的下降數位，但好些朋友說，普遍下降了三成。這是相當嚴重的下降。
最簡單的辦法，是弗里德曼五十年前提出的觀點。在不約束樓價之外，中國的央行要儘快把通脹的年率推到6%左右，然後調校到4%，再跟着是讓這4%的通脹率持續到經濟的整體有全面性的可觀發展。
張五常為什麼被批「食洋不化」？小編認為，需要明白兩個概念：
一、何謂通脹？
二、何謂明斯基時刻（Minsky Moment）？
關於明斯基時刻，明斯基（1919年9月23日—1996年10月24日）生前提出了一個解決方案 ... ...
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撰文 : 陳建仁
欄名 : 大師盤算