摩根士丹利：港鐵國內旅客量恢復至疫前逾9成 惟2原因續予「減持」（持續更新）

隨着美國日前公布的11月數據普遍遜市場預期，例如個人消費支出（PCE）按年升2.6%（點擊圖片放大），低過市場預期的2.8%；新屋銷售僅59萬間，低過市場預期的69萬間等，市場預計聯儲局在2024年3月開始減息的機會已增至逾7成（點擊圖片放大），並料往後3次議息會議，每次將減息0.25厘，降至4.5厘或以下，較12月點陣圖顯示的預期利率中位數4.6厘還要低（點擊圖片放大）。

延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息關鍵（新增圖表）

熱門收息股如銀行股、地產股、公用股，以及冷門收息股如內地的電力股、燃氣股等，將有何影響？另外，讀者選收息股，宜選股股率在5厘以上，以及每股派息有增長能力者。

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延伸閱讀：【2024前瞻】普徠仕：2024年續關注三大主題

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12月29日：

【13：30】2023及2024年預測股息率分別約4.4厘及4.5厘的港人熱門收息股港鐵 （00066） ，獲摩根士丹利發表最新研究報告繼續給予「減持」的投資評級，以反映其債務成本上升及該行現預測低於市場共識；而目標價基於分部估值法，維持29元不變。

摩根士丹利表示......

【01：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而中資券商信銀國際對美國息率及香港樓市的2024年展望，分析詳見：【下一頁】

12月28日：

【18：15】國際評級機構惠譽近日表示，內地新房銷售疲軟、債務資本市場融資渠道受阻，疊加優先保交樓，將導致未出險中資民營房企在2024年繼續面臨債券償付壓力。

惠譽續指出，盡管中央政府敦促銀行加快向房地產市場投放貸款，但銀行在向房企發放新貸款時，仍將保持高度選擇性，因此預期部分未出險民營房企或將借助債務重組來延遲償付債券本金，更有甚者或將直接違約。2024年，未出險民營房企將需分別償付境內和境外債券本金總額......

【16：15】中資龍頭券商中金展望2024年全球經濟及利率，以及推介3大主題，當中不乏收息股，其分析詳見：【下一頁】

【13：00】2023年及2024年預測股息率分別約4.5厘及6.2厘的信義光能 （00968） ，近日獲花旗發表報告維持其投資評級為「買入」，惟目標價卻由10元大幅下調44%至5.6元。

花旗表示，由於信光第四季光伏玻璃毛利率受壓，加上成本上升，對其2023年全年盈利預測下調7%，另考慮到其多晶矽工廠的預計虧損，對其2024及2025年盈利預測下調6%至15%。

花旗認為，盡管......

延伸閱讀：樓價剛好又係跌32%？

【11：30】瑞銀最新發表關於新世界 （00017） 的研究報告表示，因為估計新世界在出售新創建 （00659） 所得的180億元收益和230億元的手頭自由現金，應足以支付2024財年（年結日：6月底）的到期債券及相關資本支出和費用，相信市場對新世界現金狀況的擔憂應該會有所緩解，維持其投資評級為「中性」，惟仍下調新世界2023至2025財年盈利預測，並將其目標價由20.4元下調至12.8元。

不過，瑞銀估計，出售新創建可能會導致15億元的經常性股息收入損失，因此降低新世界利息和股息支付的能見度，並預測其2024至2025財年的每股派息將從2023財年的0.76元（不包括特別息）下調至0.6元。此外，瑞銀又認為......

延伸閱讀：地價收入大降 聚焦北都補價

【07：00】本報專欄「中字股實力談」點評熱門收息股中國電信 （00728） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股浙江滬杭甬 （00576） ，分析詳見：【下一頁】

12月27日：

【17：45】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而其增加每股派息能力，與香港住宅市場、零售市道等關係密切。香港地產龍頭新鴻基地產 （00016） 公布，旗下十五大商場在12月23日至26日的4日聖誕假期期間，人流按年升約20%至30%，營業額亦增長20%。

期內以禦寒產品及節日送禮消費最見旺場，時裝及電器商戶在寒流刺激下，營業額有15%至20%的升幅。另外......

【17：15】光銀國際展望2024年全球經濟及利率，以及推介6大主題，當中不乏收息股，其分析詳見：【下一頁】

【16：15】中金就香港銀行股發表最新報告指，在歷史加息周期中，香港銀行整體能夠取得較好的絕對收益與相對收益，同時香港銀行的表現存在明顯分化，滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 兩家具國際業務的銀行，表現明顯好過業務集中在本地的銀行。

展望2024年，中金表示，看好香港銀行在高利率環境下的投資機會，其中國際銀行優於本地銀行，主要得益於國際銀行在本輪加息周期中的資產質量穩健、業績及股東回報提升的確定性較強，並繼續以滙豐為行業首選，預計其2023年及2024年核心ROE......

【14：30】花旗除了就滙豐控股 （00005） 發表最新研究報告（詳見本文今日【12：30】報道）之外，也發表報告將另一在港上市英資銀行渣打集團 （02888） 的投資評級維持「中性」，而目標價由71.1元下調6.5%至66.5元。

花旗基於美國及英國遠期利率曲綫走低，而更新利率假設，惟其部分影響被......

延伸閱讀：政府隨行就市 低價賣地穩定信心

【12：30】港人熱門收息股滙豐控股 （00005） ，獲花旗發表最新研究報告重申其「買入」的投資評級，惟目標價由89.4元微降2.8%至86.9元。

花旗基於美國和英國遠期利率走低，更新利率假設，而將滙豐......

【06：00】本報專欄名家曾廣標點評屬另類收息股的高息服裝股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股華潤燃氣 （01193） ，分析詳見：【下一頁】

12月26日：

【15：00】2023年及2024年預測股息率分別近5.1厘及5.3厘的新奧能源 （02688） ，日前獲申萬宏源首次發表給予「買入」投資評級的報告，並同時給予目標價69.6元。

申萬宏源指，基於新奧：

天然氣銷售業務長期向好，毛差穩步修復，綜合能源及智家新興業務快速成長的預期，

預測其2023年至2025年淨利潤分別約為71.9億、81.7億及93.4億元（人民幣‧下同）， 每股盈利分別為......

12月23日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國銀行 （03988） 及農業銀行 （01288） ，分析詳見：【下一頁】

12月22日：

【17：00】開源證券對於熱門收息股內銀股的2024年展望，分析詳見：【下一頁】

【13：15】內銀股為熱門收息股，而摩根士丹利最新發表關於內銀股的研究報告表示，雖然據官方媒體報道指大型國有銀行或下調存款利率10至25個基點，但摩根士丹利不認為有更多貸款利率下調的空間，反之政策正在維持內銀淨息差（NIM），但未來的降息幅度應與經濟進一步放緩走勢更加相稱。

摩根士丹利預料，不久後，監管機構及行業自律組織對小型銀行採取相同存款利率下調的決定，以減少非理性競爭。摩根士丹利續指出......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國移動 （00941） ，分析詳見：【下一頁】

12月21日：

【19：00】濠賭股為等待復甦的收息股，而瑞銀近日發表關於濠賭股的研究報告指，澳門受到10月黃金周帶動，季度至今的每日中場賭收較第三季增長約11%，而每日貴賓廳賭收則較第三季增長約7%。就市場份額而言，瑞銀表示，美高梅中國 （02282） 的份額於11月繼續提升，使本季至今的市場份額較今年第三季升約1.3個百分點；與第三季相比，澳博 （00880） 及新濠 （00200） 期內的市佔率亦分別升0.5及0.4個百分點；惟金沙中國 （01928） 的市佔率......

【13：00】香港地政總署昨日在香港收市後宣布，新界大嶼山長沙第332標界區第722號地段已批給信和置業 （00083） ，為期50年，地價約為2.039億元。信置計劃在該地段興建豪華度假村型住宅，高盛就此發表最新研究報告維持信置「中性」的投資評級，以及目標價9.9港元不變，並對信置派息預測......

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更多關於12月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【長江基建】

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