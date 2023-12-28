花旗削信光盈測及目標價 惟料其毛利率2024年Q2觸底（持續更新）

隨着美國日前公布的11月數據普遍遜市場預期，例如個人消費支出（PCE）按年升2.6%（點擊圖片放大），低過市場預期的2.8%；新屋銷售僅59萬間，低過市場預期的69萬間等，市場預計聯儲局在2024年3月開始減息的機會已增至逾7成（點擊圖片放大），並料往後3次議息會議，每次將減息0.25厘，降至4.5厘或以下，較12月點陣圖顯示的預期利率中位數4.6厘還要低（點擊圖片放大）。

延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息關鍵（新增圖表）

熱門收息股如銀行股、地產股、公用股，以及冷門收息股如內地的電力股、燃氣股等，將有何影響？另外，讀者選收息股，宜選股股率在5厘以上，以及每股派息有增長能力者。

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延伸閱讀：【2024前瞻】普徠仕：2024年續關注三大主題

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12月28日：

【16：15】中資龍頭券商中金展望2024年全球經濟及利率，以及推介3大主題，當中不乏收息股，其分析詳見：【下一頁】

【13：00】2023年及2024年預測股息率分別約4.5厘及6.2厘的信義光能 （00968） ，近日獲花旗發表報告維持其投資評級為「買入」，惟目標價卻由10元大幅下調44%至5.6元。

花旗表示，由於信光第四季光伏玻璃毛利率受壓，加上成本上升，對其2023年全年盈利預測下調7%，另考慮到其多晶矽工廠的預計虧損，對其2024及2025年盈利預測下調6%至15%。

花旗認為，盡管......

延伸閱讀：樓價剛好又係跌32%？

【11：30】瑞銀最新發表關於新世界 （00017） 的研究報告表示，因為估計新世界在出售新創建 （00659） 所得的180億元收益和230億元的手頭自由現金，應足以支付2024財年（年結日：6月底）的到期債券及相關資本支出和費用，相信市場對新世界現金狀況的擔憂應該會有所緩解，維持其投資評級為「中性」，惟仍下調新世界2023至2025財年盈利預測，並將其目標價由20.4元下調至12.8元。

不過，瑞銀估計，出售新創建可能會導致15億元的經常性股息收入損失，因此降低新世界利息和股息支付的能見度，並預測其2024至2025財年的每股派息將從2023財年的0.76元（不包括特別息）下調至0.6元。此外，瑞銀又認為......

延伸閱讀：地價收入大降 聚焦北都補價

【07：00】本報專欄「中字股實力談」點評熱門收息股中國電信 （00728） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股浙江滬杭甬 （00576） ，分析詳見：【下一頁】

12月27日：

【17：45】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而其增加每股派息能力，與香港住宅市場、零售市道等關係密切。香港地產龍頭新鴻基地產 （00016） 公布，旗下十五大商場在12月23日至26日的4日聖誕假期期間，人流按年升約20%至30%，營業額亦增長20%。

期內以禦寒產品及節日送禮消費最見旺場，時裝及電器商戶在寒流刺激下，營業額有15%至20%的升幅。另外......

【17：15】光銀國際展望2024年全球經濟及利率，以及推介6大主題，當中不乏收息股，其分析詳見：【下一頁】

【16：15】中金就香港銀行股發表最新報告指，在歷史加息周期中，香港銀行整體能夠取得較好的絕對收益與相對收益，同時香港銀行的表現存在明顯分化，滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 兩家具國際業務的銀行，表現明顯好過業務集中在本地的銀行。

展望2024年，中金表示，看好香港銀行在高利率環境下的投資機會，其中國際銀行優於本地銀行，主要得益於國際銀行在本輪加息周期中的資產質量穩健、業績及股東回報提升的確定性較強，並繼續以滙豐為行業首選，預計其2023年及2024年核心ROE......

【14：30】花旗除了就滙豐控股 （00005） 發表最新研究報告（詳見本文今日【12：30】報道）之外，也發表報告將另一在港上市英資銀行渣打集團 （02888） 的投資評級維持「中性」，而目標價由71.1元下調6.5%至66.5元。

花旗基於美國及英國遠期利率曲綫走低，而更新利率假設，惟其部分影響被......

延伸閱讀：政府隨行就市 低價賣地穩定信心

【12：30】港人熱門收息股滙豐控股 （00005） ，獲花旗發表最新研究報告重申其「買入」的投資評級，惟目標價由89.4元微降2.8%至86.9元。

花旗基於美國和英國遠期利率走低，更新利率假設，而將滙豐......

【06：00】本報專欄名家曾廣標點評屬另類收息股的高息服裝股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股華潤燃氣 （01193） ，分析詳見：【下一頁】

12月26日：

【15：00】2023年及2024年預測股息率分別近5.1厘及5.3厘的新奧能源 （02688） ，日前獲申萬宏源首次發表給予「買入」投資評級的報告，並同時給予目標價69.6元。

申萬宏源指，基於新奧：

天然氣銷售業務長期向好，毛差穩步修復，綜合能源及智家新興業務快速成長的預期，

預測其2023年至2025年淨利潤分別約為71.9億、81.7億及93.4億元（人民幣‧下同）， 每股盈利分別為......

12月23日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國銀行 （03988） 及農業銀行 （01288） ，分析詳見：【下一頁】

12月22日：

【17：00】開源證券對於熱門收息股內銀股的2024年展望，分析詳見：【下一頁】

【13：15】內銀股為熱門收息股，而摩根士丹利最新發表關於內銀股的研究報告表示，雖然據官方媒體報道指大型國有銀行或下調存款利率10至25個基點，但摩根士丹利不認為有更多貸款利率下調的空間，反之政策正在維持內銀淨息差（NIM），但未來的降息幅度應與經濟進一步放緩走勢更加相稱。

摩根士丹利預料，不久後，監管機構及行業自律組織對小型銀行採取相同存款利率下調的決定，以減少非理性競爭。摩根士丹利續指出......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國移動 （00941） ，分析詳見：【下一頁】

12月21日：

【19：00】濠賭股為等待復甦的收息股，而瑞銀近日發表關於濠賭股的研究報告指，澳門受到10月黃金周帶動，季度至今的每日中場賭收較第三季增長約11%，而每日貴賓廳賭收則較第三季增長約7%。就市場份額而言，瑞銀表示，美高梅中國 （02282） 的份額於11月繼續提升，使本季至今的市場份額較今年第三季升約1.3個百分點；與第三季相比，澳博 （00880） 及新濠 （00200） 期內的市佔率亦分別升0.5及0.4個百分點；惟金沙中國 （01928） 的市佔率......

【13：00】香港地政總署昨日在香港收市後宣布，新界大嶼山長沙第332標界區第722號地段已批給信和置業 （00083） ，為期50年，地價約為2.039億元。信置計劃在該地段興建豪華度假村型住宅，高盛就此發表最新研究報告維持信置「中性」的投資評級，以及目標價9.9港元不變，並對信置派息預測......

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更多關於12月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【長江基建】

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