花旗：美英遠期利率走低 滙豐目標價微削2.8%（持續更新）

隨着美國日前公布的11月數據普遍遜市場預期，例如個人消費支出（PCE）按年升2.6%（點擊圖片放大），低過市場預期的2.8%；新屋銷售僅59萬間，低過市場預期的69萬間等，市場預計聯儲局在2024年3月開始減息的機會已增至逾7成（點擊圖片放大），並料往後3次議息會議，每次將減息0.25厘，降至4.5厘或以下，較12月點陣圖顯示的預期利率中位數4.6厘還要低（點擊圖片放大）。

延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息關鍵（新增圖表）

熱門收息股如銀行股、地產股、公用股，以及冷門收息股如內地的電力股、燃氣股等，將有何影響？另外，讀者選收息股，宜選股股率在5厘以上，以及每股派息有增長能力者。

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延伸閱讀：【2024前瞻】普徠仕：2024年續關注三大主題

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12月27日：

【06：00】本報專欄名家曾廣標點評屬另類收息股的高息服裝股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股華潤燃氣 （01193） ，分析詳見：【下一頁】

12月26日：

【15：00】2023年及2024年預測股息率分別近5.1厘及5.3厘的新奧能源 （02688） ，日前獲申萬宏源首次發表給予「買入」投資評級的報告，並同時給予目標價69.6元。

申萬宏源指，基於新奧：

天然氣銷售業務長期向好，毛差穩步修復，綜合能源及智家新興業務快速成長的預期，

預測其2023年至2025年淨利潤分別約為71.9億、81.7億及93.4億元（人民幣‧下同）， 每股盈利分別為......

12月23日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國銀行 （03988） 及農業銀行 （01288） ，分析詳見：【下一頁】

12月22日：

【17：00】開源證券對於熱門收息股內銀股的2024年展望，分析詳見：【下一頁】

【13：15】內銀股為熱門收息股，而摩根士丹利最新發表關於內銀股的研究報告表示，雖然據官方媒體報道指大型國有銀行或下調存款利率10至25個基點，但摩根士丹利不認為有更多貸款利率下調的空間，反之政策正在維持內銀淨息差（NIM），但未來的降息幅度應與經濟進一步放緩走勢更加相稱。

摩根士丹利預料，不久後，監管機構及行業自律組織對小型銀行採取相同存款利率下調的決定，以減少非理性競爭。摩根士丹利續指出......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國移動 （00941） ，分析詳見：【下一頁】

12月21日：

【19：00】濠賭股為等待復甦的收息股，而瑞銀近日發表關於濠賭股的研究報告指，澳門受到10月黃金周帶動，季度至今的每日中場賭收較第三季增長約11%，而每日貴賓廳賭收則較第三季增長約7%。就市場份額而言，瑞銀表示，美高梅中國 （02282） 的份額於11月繼續提升，使本季至今的市場份額較今年第三季升約1.3個百分點；與第三季相比，澳博 （00880） 及新濠 （00200） 期內的市佔率亦分別升0.5及0.4個百分點；惟金沙中國 （01928） 的市佔率......

【13：00】香港地政總署昨日在香港收市後宣布，新界大嶼山長沙第332標界區第722號地段已批給信和置業 （00083） ，為期50年，地價約為2.039億元。信置計劃在該地段興建豪華度假村型住宅，高盛就此發表最新研究報告維持信置「中性」的投資評級，以及目標價9.9港元不變，並對信置派息預測......

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更多關於12月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【長江基建】

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