【2024前瞻】普徠仕：2原因撑日本4月終止負利率（新增圖）

重點：

日本在疫後復甦速度較慢，以及通脹壓力較弱，因此無需面對金融條件收緊的影響。惟日本央行最近改稱10年期孳息率上限1厘為「參考」，反映日本孳息率上限正在逐漸放寬，若未來全球利率下降，日圓走強，將對日本增長型公司帶來利好。

▲ 日本央行屋頂外貌

從經濟角度分析，日本從疫情中復甦的速度，遠較其他主要經濟體緩慢，但其實質經濟增長穩健，前景樂觀。市場憧憬日本2024年經濟增長，維持近10年來的高位。

通脹攀升料將推升名義國內生產總值（GDP）增長，結束幾十年的持平趨勢。相比之下，預料2024年其他主要經濟體的經濟增長將處於10年來低位。

疫後復甦較慢+通脹壓力較弱->無需金融收緊

日本與其他主要市場的最大分別，在於日本疫後復甦速度較慢，以及通脹壓力較弱，因此無需面對金融條件收緊的影響。當其他主要經濟體致力於抑制高通脹，將利率提高幾十年來的新高時，日本則維持寬鬆貨幣政策，保持利率不變。

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此外，日本政府最近宣布，家庭減稅和補貼等財政刺激措施，有助提振當地消費。

日本能否維持寬鬆政策？

日本央行在短期內並無改變寬鬆政策的迫切性，但我們的基本預測是：

日本央行或將於2024年4月年度工資談判舉行之際，終止當前的負利率政策。 屆時，日本央行亦會發表2026財年的財政展望，料將釋出當局對通脹維持攀升的信心。

日本央行所面臨的另一關鍵問題，是何時以及如何取消孳息率曲綫控制（Yield Curve Control，下稱「YCC」）政策。雖然YCC最早可能於2023年12月正式取消，但......

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編輯：蕭悅潾

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