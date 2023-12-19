麻雀與米粒的投資法則

筆者小時曾聽過一個故事，是不少人在投資心路的寫照。故事中，有一位靠炒賣股票和投資致富的富豪，在花園看見自己的兒子準備捕捉麻雀。小朋友用木棍撑起竹筐的一端，並在下方放了一些米粒，而木棍上則繫着一條長繩。他握住繩的另一端，躲在遠處的石頭後面觀察。

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很快地就有十多隻麻雀飛來，走到竹筐下面啄食米粒。富豪提醒孩子可以拉繩子了，但孩子想等到再多兩隻麻雀走進竹筐後再拉繩。等了一會兒後，米粒愈來愈少，有一半的麻雀已飛出竹筐。富豪再次提醒孩子拉繩，但孩子認為麻雀已失去一半，一定要等再多兩隻麻雀進去才願意拉繩。

如此一來，竹筐裏只剩下一隻麻雀。富豪最後說現在應該拉繩，這樣仍然可以捕捉到一隻麻雀。但小朋友再次拒絕，他相信總會有更多麻雀飛來。最終，連最後一隻麻雀也飛走了。小朋友花了很多時間，失去了一把米粒，卻連一隻麻雀都沒有捕捉到。

這故事的小朋友就像現實中的投資者，做了充分的準備工作和資料搜集、找到了合適的投資產品，並準備好資金，等待一個黃金機會。即使看到合適的價格，他們仍想「再等一會，到時的價格會更高」。然而，機會往往瞬間即逝，當我們只是一直等待而沒有果斷行動，不僅無法獲得渴望的回報，還可能失去把原有的優勢失掉。最終變成得不償失。

在進入2024年之際，市場預期美國的加息周期即將接近尾聲。過去一年，隨着借貸成本上升，潛在買家被迫離場的情況屢見不鮮，但相信在2024年這種情況將逐漸消失。筆者認為，2024年美國的房價將會保持温和上漲。

抓住適時入市機會

目前，許多投資者的心態就像故事中的小朋友一樣，雖然看到房價很理想，但仍然未下定決心入市，一心想等到價格再低些時才出手，結果房價不跌反升時，手上的資金卻不斷貶值，錯失了投資良機。

我們永遠無法預知下一刻竹筐內會有多少麻雀，只有在我們捕捉到牠們後，牠們才算是我們的。美國房地產市場的前景再好，只有在進入市場後，才能享受到其中的價值增長和穩定的租金收入。因此，如果有意投資美國的房地產，就需要果斷入市，抓住適時的機會。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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