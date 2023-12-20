【2024前瞻】施羅德：主要經濟體發展分歧 歐英經濟或陷衰退

重點：

1. 勞動市場維持強勁及家庭住戶擁有超額儲蓄，消費者支出持續，將繼續推動美國經濟增長。 2. 歐洲經濟很可能於2023年底前陷入衰退，而英國經濟可能會於2024年上半年跟隨。 3. 中國經濟政策放寬及製造業出口帶來的短期支持，可推動未來幾個月的經濟增長及出現部分周期性改善，料2024年及2025年中國的國內生產總值增長分別為4.5%及4.3%。

在施羅德投資的最新經濟預測中，闡述了環球主要經濟體發展前景分歧，將如何對金融市場及政策制定產生重要影響。

隨着通脹持續放緩，金融市場預期，未來兩年環球經濟將以2.2%的速度緩慢增長。 雖然整體經濟數據可能不會令人鼓舞，但由於環球經濟活動的步伐並不一致，意味環球主要經濟體發展分歧，可能會對金融市場及政策制定產生重要影響。

美經濟增長短期或保韌性

在勞動市場維持強勁，以及家庭住戶擁有超額儲蓄的背景下，消費者支出持續，將繼續推動美國經濟增長。對於如何籌集資金以應對財政赤字的問題，已導致債券市場金融狀況進一步收緊。

隨着利率上升，影響經濟活動，將會導致經濟增長放緩。然而，我們仍相信，美國經濟出現完全衰退的可能性仍然不大，並預期2024年經濟將停滯不前。



衰退將更快緩解歐英價格壓力

此外，環球其他地區的經濟增長前景並不樂觀。雖然經濟活動減弱，有助紓緩通脹，但歐洲經濟很可能於2023年底前陷入衰退。與此同時，英國經濟在經歷長時間的停滯後，可能會於2024年上半年跟隨。

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已發展經濟體緊縮的貨幣政策，可能已達到頂峰，但環球各國經濟發展前景分歧，將會決定利率是否「在更長時間內維持高企」。歐洲並沒有明顯的理由維持高利率，因此在2024年初，歐洲央行可能會首先實施減息。由於基本面惡化，因此英國央行亦有可能緊隨歐洲央行減息。

聯儲局不太可能於2024年下半年前轉變立場

盡管初步迹象顯示，經濟正在放緩，但我們已經推遲有關美國貨幣政策轉向的預期......

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資料來源：施羅德投資

編輯：蕭悅潾

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