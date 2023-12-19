復星財富李曉翀：汽車半導體Wolfspeed待基本面改善 帶來估值提升機會

Wolfspeed（美：WOLF）10月公布季績以來呈超跌反彈態勢，暫時基本面的改善算是一般，但近期廣州車展上內地多款車型已用上800V電源管理系統，相信有助碳化硅的加速滲透，由於Wolfspeed仍是襯底市場上的龍頭，暫時到2024年仍是產量最多的一家，因此有望受惠於下游行業的轉型需求。

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Wolfspeed 上個季度收入不及公司預期，但市場似乎已與該公司密切溝通，與市場預期相差不大，但仍然在絕對值方面環比繼續下滑，毛利率做得不錯，主要來自襯底方面的貢獻為主，尤其是150mm襯底創季度新高，反映市場需求仍然存在，即使面臨內地企業在碳化硅襯底方面的產能崛起。

短期看，Wolfspeed旗下的MVF工廠仍然未能作暢順的運作，算是估值遲遲未能提升的原因，而且上個季度，公司提及MVF工廠中其中一台設備機的停機時間超出預期，因此要較多時間維護。

現在Wolfspeed的目標是該工廠在明年6月底的利用率要達到20%，然而，襯底從晶圓廠到後段產出，再在器件裏出售要經過不同的封裝時間，因此筆者對於利用率的目標仍持謹慎態度，不排除這個目標會延遲。

現階段，MVF工廠收入約400萬美元，下季度展望方面有望達到1,000萬至1,500萬美元，但對整體收入的提升仍然有限，不過從明年開始，該工廠若運行順利，則明年第一季的相關收入有望提升至2,000萬至3,000萬美元，到明年第四季則有望達1億美元的目標，那麼屆時對估值的提升或比較大，當然亦要取決於市場的競爭環境。

從整個行業的觀察不難發現，現時市場對於碳化硅襯底的需求越來越多，主要是高壓環境下，碳化硅是絕對的首選，然而暫時如MVF這種8寸廠的產出加上良率方面不太理想，再加上碳化硅器件龍頭意法半導體、安森美的上季指引仍然不理想，相信整個行業的估值提升仍然需時。恰好，上月美股大漲一定程度遮掩了wolfspeed基本面仍然疲軟的客觀條件，但筆者相信估值現時處於較為合理的波動區間，不妨留意基本面的改善帶來的估值提升機會。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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