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華住盈利復甦 酒店消費反彈

財金專欄 2023/12/19

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華住集團（01179）在全球18個國家經營9,157家酒店，品牌組合由經濟到高檔，過去三年業績受累疫情虧損，今年即2023年將恢復盈利貢獻，隨着旅遊消費觸底反彈，業績可以進入增長期。

華住2023年首三

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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