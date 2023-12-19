華住盈利復甦 酒店消費反彈 財金專欄 2023/12/19 分享： 分享： 華住集團（01179）在全球18個國家經營9,157家酒店，品牌組合由經濟到高檔，過去三年業績受累疫情虧損，今年即2023年將恢復盈利貢獻，隨着旅遊消費觸底反彈，業績可以進入增長期。 華住2023年首三 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【升市密碼】117億北水湧入 好友等冬至反攻（第四版） 2023/12/18 【升市密碼】117億北水湧入 好友等冬至反攻（第四版） 中字股實力談 - 恒指中綫曙光初現 2023/12/16 恒指中綫曙光初現 中字股實力談 - 有水 有政策 港股不寒了？（第四版） 2023/12/15 有水 有政策 港股不寒了？（第四版） 中字股實力談 - 中央撑旅遊 同程催化劑 2023/12/15 中央撑旅遊 同程催化劑 中字股實力談 - 北水快閃97億元 港股反彈是虛火？（第四版） 2023/12/14 北水快閃97億元 港股反彈是虛火？（第四版） 每股盈利 市盈率 酒店 旅遊酒店股 經濟內循環 華住集團—S（01179） 人民幣 板塊