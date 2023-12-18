環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 國際 22:53 2023/12/18 分享： 分享： 環球央行這兩年不斷加息，最大考慮是通脹急升，必須盡快收緊多年來的超寬鬆貨幣政策。隨著多國通脹已從高位大幅回落，加上相繼出現經濟放緩的徵兆，掉頭減息似乎已成央行明年的頭號任務。 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 2023/12/12 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 你可能感興趣 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 17:02 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 22:18 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 22:27 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 最新專欄文章 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 今日 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 國金札記 - 儲局3月減息？ 明年最少減3次存疑 今日 儲局3月減息？ 明年最少減3次存疑 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 國金札記 - 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/15 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 國金札記 - 美援烏法案受阻 烏停戰非無期 2023/12/14 美援烏法案受阻 烏停戰非無期 經濟 貨幣政策 減息 議息 拉加德 歐洲央行 英倫銀行 美國聯儲局 日本央行