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環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴

國際 22:53 2023/12/18

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環球央行這兩年不斷加息，最大考慮是通脹急升，必須盡快收緊多年來的超寬鬆貨幣政策。隨著多國通脹已從高位大幅回落，加上相繼出現經濟放緩的徵兆，掉頭減息似乎已成央行明年的頭號任務。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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