【2024前瞻】大華：觸發人幣反彈催化劑或於2024年出現（增目標價表）

重點：

1. 基建設施開支仍是中國財政刺激措施的主要受惠範圍之一，而額外發行1萬億元人民幣債券，其中一半在2023年第四季動用。 2. 中國人民銀行（下稱「人行」）在11月發行破紀錄的1.45萬億元人民幣1年期中期借貸便利（MLF），即使增長風險仍傾向下行，短期內進一步減息的壓力已經下降。 3. 市場加劇憧憬美國聯儲局減息及美元再度走弱，觸發人民幣反彈的催化劑可能於2024年出現。

中國內地經濟經回穩，惟不確定性持續偏高，受內部問題及外部需求疲弱的影響，經濟增長風險仍是偏向增長下行。中美貿易磨擦將繼續推使企業將供應鏈分散至中國以外地區，以減低風險。

2023年第三季度，中國國際收支的直接投資負債自1998年以來首次下降，減少118億美元（2023年第二季為增加67億美元），反映外資企業將收益調回其所屬國家，並減少在中國的投資。

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至於基建設施開支，仍然是中國財政刺激措施的主要受惠範圍之一。內地政府已宣布額外發行1萬億元人民幣債券，用於支援受災地區重建工作，以及提升國家救災能力，其中一半在2023年第四季動用，其餘為2024年的撥款。當局亦會提前下達2024年度新增地方政府債務額度，用於基建設施開支。

第四季基數較低 增全年經濟增長達標機會

中國內地今年首三季國內生產總值按年增長5.2%，考慮到第四季度的增長，因比較基數較低而有所提高，這好可能使2023年全年經濟增長有望實現官方定下約5%的目標。以第四季錄得同為5.2%的按年增長計算，本行預期中國2023年國內生產總值增長為5.2%，並維持2024年增長4.5%的展望不變。

大量注入流動性後 暫緩進一步減息

信貸需求疲弱及低通脹環境為放寬貨幣政策提供空間，但當局向市場注入的流動性大增，以及可能重新推出抵押補充貸款，可能令進一步減息的行動延遲至2024年第一季或甚至第二季。

另外......

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編輯：蕭悅潾

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