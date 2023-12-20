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港股波動未止 光證：中資電訊股防禦力最明顯 

研究報告 18:44 2023/12/20

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臨近年尾，港股弱勢未除，恒指於16000關爭持。近期內地經濟資數據有喜有憂，在這情況下港股受惠於海外流動性的回暖而稍為回穩。

光大證券（下稱「光證」）指出，對於港股的各板塊表現，認為防禦板塊2023年超額收益明顯。光證指出，2023年以來，港股市場整體表現較為波動，但是高股息板塊及低波幅板塊的表現卻非常突出。

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高股息具一定抗跌力

歷史來看，在港股市場震盪或回落的時間段，恒生高股息指數具有一定的抗跌屬性。進一步發現恒生低波幅全收益指數的抗跌屬性更為明顯，在港股市場震盪或回落的時間段，恒生低波幅全收益指數，相比市場基本均取得了超額收益。這說明港股低波幅板塊具有更為明顯的防禦屬性，在波動市中勝率較高，往往能取得較好的表現。

從中長期走勢來看，內地經濟對低波幅板塊的影響較為明顯。當內地經濟偏弱時，低波幅板塊公司由於發展階段普遍處於成熟期，經營相對穩定，抗風險能力較強，往往更受投資者的關注，通常會取得超額收益。反之，當內地經濟向好時，由於低波幅板塊的業績彈性相對偏低，因此投資者會更加願意追捧其它業績彈性較高的板塊，低波幅板塊往往難以取得超額收益。

光證又指，從行業角度來看......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

報告來源：光大證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商報告

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