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【2024前瞻】中金：港壽險MCV已超疫前水平 具配置價值

財金猛人追蹤 16:56 2023/12/19

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香港壽險競爭優勢和增長前景依舊突出，觀察外資流向尋找配置機會。

2023年，香港壽險業受益於疫後發展業務難度下降，以及內地香港復關後的內地訪港遊客數量回升。保監局主席姚建華今早在亞洲保險論壇致辭表示，2023首三季，香港保險業長期業務的新造保單保費按年升31%至188億美元。但與此同時，香港壽險受外資流出影響，其股價表現與基本面的復甦趨勢出現較大偏離。

外資流出拉低股價表現

MCV（內地訪港旅客）數量自2023年2月持續回升，截至11月末已經基本恢復，甚至某些月度數據已超過2019年同期水平，推動香港MCV業務大幅增長，2023年第一至第三季度，香港市場MCV和FYP（新契約保費）已超過2019年同期水平，APE（首年標準保費）也已恢復至與2019年同期持平。

展望2024年，中金預計......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 中金公司

欄名 : 中金觀點

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