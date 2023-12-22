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取消文化威脅美國社會 恐釀文化戰爭

國際 12:05 2023/12/22

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美國繼「政治正確」浪潮後，近年興起「取消文化」。以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）爆發戰事後，美國再次引起新一輪「取消」浪潮，各大校園及社會成為互相批評的場所。

...

撰文 : 吳漢培

欄名 : 國金好書

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