取消文化威脅美國社會 恐釀文化戰爭 國際 12:05 2023/12/22 分享： 分享： 美國繼「政治正確」浪潮後，近年興起「取消文化」。以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）爆發戰事後，美國再次引起新一輪「取消」浪潮，各大校園及社會成為互相批評的場所。 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 相關文章 美通過《國防授權法案》列中港澳為北韓同級海外敵對勢力 2023/12/19 美通過《國防授權法案》列中港澳為北韓同級海外敵對勢力 美防長組10國聯合部隊 保護紅海航行安全 2023/12/19 美防長組10國聯合部隊 保護紅海航行安全 德州簽署新州法 逮捕非法偷渡難民 2023/12/19 德州簽署新州法 逮捕非法偷渡難民 馬斯克私人飛機2023年飛逾400次 碳排遠超美國人年平均 2023/12/18 馬斯克私人飛機2023年飛逾400次 碳排遠超美國人年平均 美婦因加息難本地上車 斥48萬意大利買4000呎大屋 2023/12/18 美婦因加息難本地上車 斥48萬意大利買4000呎大屋 你可能感興趣 美通過《國防授權法案》列中港澳為北韓同級海外敵對勢力 16:35 2023/12/19 美通過《國防授權法案》列中港澳為北韓同級海外敵對勢力 美防長組10國聯合部隊 保護紅海航行安全 13:35 2023/12/19 美防長組10國聯合部隊 保護紅海航行安全 德州簽署新州法 逮捕非法偷渡難民 13:00 2023/12/19 德州簽署新州法 逮捕非法偷渡難民 最新專欄文章 妖魔化移民 西方政客慣常伎倆 2023/12/16 妖魔化移民 西方政客慣常伎倆 美越戰敗北 基辛格成幕後「元兇」？ 2023/12/09 美越戰敗北 基辛格成幕後「元兇」？ 基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇 2023/12/08 基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇 拜登選情低迷 民主黨被離棄兩緣由 2023/12/02 拜登選情低迷 民主黨被離棄兩緣由 拜登選情低迷 民主黨兩大原因惹選民離棄 2023/12/01 拜登選情低迷 民主黨兩大原因惹選民離棄 社會矛盾 歧視 大學 政治 社交平台 美國 Twitter