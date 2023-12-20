人口結構撑印度股市 入手有法

印度在不足3年間，股市總市值增長了1萬億美元，近期其市值更突破4萬億美元大關，成為全球第5大股市。逐漸收窄與香港市場間的差距，究竟是哪些因素推動了印度市場的強勁表現？投資者應如何把握機會，本篇將聚焦印度市場。

印度持續增長因由

盡管全球經濟放緩，印度國內為增加盧比價值及抗通脹，現正實施一系列加息措施，但仍無阻印度的經濟產出於2023年9月較前3個月增長7.6%；而推動印度經濟增長的背後正是印度人民。根據聯合國的最新統計，印度的勞動力人口為9.61億，預期到2050年，這一數字將再增加1.58億，而其印度勞動力人口年輕，成為加快推動印度經濟的關鍵因素。

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除勞動力外，印度國民收入增加也是推動經濟增長的因素之一。印度智庫PRICE預期，於2030年，其中產家庭（或階級）將為全球帶來約2.7兆美元的增量消費額，幾乎相當於法國的GDP規模。這也解釋了印度股市估值急升至4萬億美元的原因，而市場對印度前景持樂觀態度。

投資從綜合因素入手

不過，盡管印度股市吸引，但投資該市場，仍要主留意價格應反映實際價值，而印度股票目前定價確實有點高，但這同樣反映其股市提供的獲利空間較多。投資者市綜合考慮多個因素着手。

參考MSCI印度指數（印度大中型企業指數），與同業（MSCI新興市場指數、MSCI亞太區指數及MSCI全球指數）就當前及10年平均市盈率的比較，MSCI印度指數的增長幅度都分別超越同業15%、20%及10%。

鑑於其增長潛力及其相對較好的表現，印度市場的溢價算合理，由此推動印度企業的估值增長至相對水平。簡言之，印度現時的經濟較10年前更好。除上文提及的中產階級持續壯大及通脹受控外，也跟印度政府過去成功改革經濟有關，詳情可瀏覽我曾於11月撰寫的文章︰印度經濟看好 具有投資潛力。

忌一窩蜂投資 維持組合多元性

印度市場的未來發展雖然難精準預測，但StashAway經濟分析師認為長遠來看有潛力實現強勁增長，所以股市突破4萬億美元估值雖略高但合理。

如有意投資印度市場，StashAway經濟分析師建議香港投資者可選擇投資專注於印度市場的交易所買賣基金（ETF），原因是大部分券商並不支援散戶直接投資印度上市的股票，而ETF提供跨印度企業的多元投資外，更降低個別股票選擇的風險。

投資者更可從ETF的高透明度、高流動性與靈活性中受惠；另外，ETF的費用比率較直接投資個股更具性價比，成為投資印度市場的精明之選。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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