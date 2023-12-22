【2024前瞻】普徠仕：2024年續關注三大主題

重點：

1. 聯儲局在12月議息會議的立場發生2個改變，而聯儲局立場轉鴿或意味2024年出現經濟衰退的可能性或會顯著降低。 2. 「現時孳息」（Current Yield）或再次成為債券投資組合吸引之處，值得投資者關注。 3. 科技「七巨頭」的估值和美股的整體估值或仍屬合理。

▲ 美國華爾街

2023年最受市場關注的進展，發生在年底，就是聯邦公開市場委員會（FOMC）在12月會議上，意外釋出鴿派訊號。因為在2023年的大部分時間，聯儲局主席鮑威爾一直重申，在可預見的未來，聯儲局會優先考慮對抗通脹，而非支持經濟。

但在12月，聯儲局的立場發生2個改變：

首先，《經濟預測摘要》的經濟預測比市場預期更為鴿派。

其次，鮑威爾在議息後的記者會表示，當局在未來將兼顧其兩個目標：對抗通脹和支持經濟。

儲局轉鴿或意味2024年衰退可能性降

這一轉變的影響非同小可。投資者在2023年憂慮緊縮貨幣政策的影響，會將經濟拖入衰退。所幸這種情況沒有發生，而聯儲局立場轉鴿或意味2024年出現經濟衰退的可能性或會顯著降低。

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此外，債券孳息率長期在處於極低水平之後終見回升。 隨着聯儲局釋出2024年可能會減息的訊號，我們認為，孳息率或會回落。

孳息率回升

然而，只要通脹仍維持高企，孳息率或將難以降至2010年代的低位。隨着我們迎來2024年，「現時孳息」（Current Yield）或再次成為債券投資組合吸引之處，值得投資者關注（因高孳息率可補償債價下跌的損失）。

美科技「七巨頭」被視為自成一派資產類別

另一方面，在2023年，美國大型科技股主導地位為歷來最顯著。但深入分析可以發現，美國股票估值並非普遍過於昂貴，因為估值較高的美股科技「七巨頭」（註1）在標準普爾500指數中的比重高達30%, 這導致估值指標失真。

投資者或會認同「七巨頭」估值較高。然而，雖然這些公司估值較昂貴，但其股本回報率（根據市值加權）亦較高。因此，科技「七巨頭」的估值和美股的整體估值或仍屬合理。投資者更應關注這七家公司能否維持其盈利能力和效率水平。

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註1：科技「七巨頭」是指Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、NVIDIA和特斯拉。在提及證券的情况下，所識別和描述的特定證券僅供參考，不代表建議。

編輯：蕭悅潾

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