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大馬推「網購稅」 限制跨境電商

國際 22:10 2023/12/19

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大馬推「網購稅」 限制跨境電商

淘寶在香港無疑愈來愈流行，集運自取點日益堆積如山的包裹，令本港零售商慨嘆生意難做。類似情況其實不僅在本港出現，馬來西亞電商盛行，消費者愈來愈習慣用手機搜尋商品，平台商家從中國搜羅平價商品，透過這些快遞配送直送大馬，消費者得享平貨，卻對大馬本地零售業界構成衝擊，導致當局針對性加稅，扶持本地中小企。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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