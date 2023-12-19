大馬推「網購稅」 限制跨境電商 國際 22:10 2023/12/19 分享： 分享： ▲ 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 淘寶在香港無疑愈來愈流行，集運自取點日益堆積如山的包裹，令本港零售商慨嘆生意難做。類似情況其實不僅在本港出現，馬來西亞電商盛行，消費者愈來愈習慣用手機搜尋商品，平台商家從中國搜羅平價商品，透過這些快遞配送直送大馬，消費者得享平貨，卻對大馬本地零售業界構成衝擊，導致當局針對性加稅，扶持本地中小企。 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 今日 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 2023/12/18 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 2023/12/12 大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 你可能感興趣 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 今日 15:36 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 18:59 2023/12/18 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 17:02 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 最新專欄文章 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 今日 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 國金札記 - 環球央行「轉向」在望 英歐斯人獨憔悴 今日 環球央行「轉向」在望 英歐斯人獨憔悴 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 2023/12/18 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 國金札記 - 儲局3月減息？ 明年最少減3次存疑 2023/12/18 儲局3月減息？ 明年最少減3次存疑 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 網上購物 網購平台 馬來西亞 馬來西亞令吉 淘寶 中國 Amazon