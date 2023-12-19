▲ 大馬推「網購稅」 限制跨境電商

淘寶在香港無疑愈來愈流行，集運自取點日益堆積如山的包裹，令本港零售商慨嘆生意難做。類似情況其實不僅在本港出現，馬來西亞電商盛行，消費者愈來愈習慣用手機搜尋商品，平台商家從中國搜羅平價商品，透過這些快遞配送直送大馬，消費者得享平貨，卻對大馬本地零售業界構成衝擊，導致當局針對性加稅，扶持本地中小企。

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