  • 14°C
香港時間 : 20231220日 (週三) 02:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百度AI商業化 盈利可超預期

財金專欄 2023/12/20

分享：

分享：

百度集團（09888）核心業務包括移動生態、智能雲、智能駕駛等，愛奇藝則提供在綫娛樂服務，核心AI技術引擎則支持旗下業務的技術平台。而集團業績經過兩年倒退後，2023年會出現報復式反彈，2024年盈利

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股冬至與聖誕鐘 2023（第四版）
2023/12/19
港股冬至與聖誕鐘 2023（第四版）
中字股實力談 - 華住盈利復甦 酒店消費反彈
2023/12/19
華住盈利復甦 酒店消費反彈
中字股實力談 - 【升市密碼】117億北水湧入 好友等冬至反攻（第四版）
2023/12/18
【升市密碼】117億北水湧入 好友等冬至反攻（第四版）
中字股實力談 - 恒指中綫曙光初現
2023/12/16
恒指中綫曙光初現
中字股實力談 - 有水 有政策 港股不寒了？（第四版）
2023/12/15
有水 有政策 港股不寒了？（第四版）
人工智能 每股盈利 市盈率 愛奇藝（美：IQ） 下降通道 買入 芯片 廣告 人民幣

上一篇文章

美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？

下一篇文章

信銀國際：亞洲債市展現新機遇