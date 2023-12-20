百度AI商業化 盈利可超預期 財金專欄 2023/12/20 分享： 分享： 百度集團（09888）核心業務包括移動生態、智能雲、智能駕駛等，愛奇藝則提供在綫娛樂服務，核心AI技術引擎則支持旗下業務的技術平台。而集團業績經過兩年倒退後，2023年會出現報復式反彈，2024年盈利 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股冬至與聖誕鐘 2023（第四版） 2023/12/19 港股冬至與聖誕鐘 2023（第四版） 中字股實力談 - 華住盈利復甦 酒店消費反彈 2023/12/19 華住盈利復甦 酒店消費反彈 中字股實力談 - 【升市密碼】117億北水湧入 好友等冬至反攻（第四版） 2023/12/18 【升市密碼】117億北水湧入 好友等冬至反攻（第四版） 中字股實力談 - 恒指中綫曙光初現 2023/12/16 恒指中綫曙光初現 中字股實力談 - 有水 有政策 港股不寒了？（第四版） 2023/12/15 有水 有政策 港股不寒了？（第四版） 人工智能 每股盈利 市盈率 愛奇藝（美：IQ） 下降通道 買入 芯片 廣告 人民幣