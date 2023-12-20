百度AI商業化 盈利可超預期

百度集團（09888）核心業務包括移動生態、智能雲、智能駕駛等，愛奇藝則提供在綫娛樂服務，核心AI技術引擎則支持旗下業務的技術平台。而集團業績經過兩年倒退後，2023年會出現報復式反彈，2024年盈利

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