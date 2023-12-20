【2024前瞻】普徠仕：2024年宜重審固定收益投資策略

自2021年底以來，金融環境大規模收緊，投資環球格局再次轉變。踏入新一年，我們認為在宏觀環境方面，通脹、流動性、財政支持等多種因素已經見頂。

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疫後經濟環境下的大部分一次性正面因素持續消退。然而，雖然利率上調，環球經濟（尤其是美國）至今表現相對強健，但仍不排除經濟出現硬着陸，特別是在債券孳息率飆升後。我們認為，隨着投資格局轉變，投資者應重新審視固定收益資產，以及其在投資組合中的配置。

息率長期偏高

截至2023年11月底，期貨市場價格反映聯儲局將在2024年減息4次，若美國經濟陷入衰退，預期聯儲局將會有所行動。然而，我們認為聯儲局及大部分已發展市場央行未能在疫後及時處理通脹問題，將使其更有可能在2024年大部分時間，維持政策利率在相對較高水平。

去全球化、勞工參與率較低及能源價格壓力等結構性因素，亦可能使通脹比過去經濟放緩期間更加持久，進一步限制央行放寬貨幣政策。

當然，若出現另一項觸發金融市場波動的重大事件，可能迫使當局忽略棘手的通脹問題，而選擇減息或暫停量化緊縮。

然而，我們對市場前景的基本觀點是：

各國央行按兵不動的情況將延續至2024年。這個觀點可能導致長債孳息率轉趨波動，有別於聯儲局在2022年及2023年初收緊貨幣政策期間，短期利率過度上升的情況。

主權債券發行量激增

隨着財政赤字不斷擴大，我們預期各國政府將繼續透過發行新債，向市場注入大量資金。美國的情況尤其如此，美國財政部發行的大部分新債，正逐步由短期國庫券轉為中期及長期國庫券。

這種轉變令我們確信......

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編輯：劉雅文

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