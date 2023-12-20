普徠仕：2024年宜重新審視固定收益投資策略

自2021年底以來，金融環境大規模收緊，投資環球格局再次轉變。踏入新一年，我們認為在宏觀環境方面，通脹、流動性、財政支持等多種因素已經見頂。

疫後經濟環境下的大部分一次性正面因素持續消退。然而，雖然利率上調，環球經濟（尤其是美國）至今表現相對強健，但仍不排除經濟出現硬著陸，特別是在債券孳息率飆升後。我們認為，隨著投資格局轉變，投資者應重新審視固定收益資產，以及其在投資組合中的配置。

息率長期偏高

截至2023年11月底，期貨市場價格反映聯儲局將在2024年減息四次，若美國經濟陷入衰退，預期聯儲局將會有所行動。然而，我們認為聯儲局及大部分已發展市場央行未能在疫後及時處理通脹問題，將使其更有可能在2024年大部分時間維持政策利率在相對較高水平。

去全球化、勞工參與率較低及能源價格壓力等結構性因素，亦可能使通脹比過去經濟放緩期間更加持久，進一步限制央行放寬貨幣政策。

當然，若出現另一項觸發金融市場波動的重大事件，可能迫使當局忽略棘手的通脹問題，而選擇減息或暫停量化緊縮。

然而，我們對市場前景的基本觀點是，各國央行按兵不動的情況將延續至2024年。這個觀點可能導致長債孳息率轉趨波動，有別於聯儲局在2022年及2023年初收緊貨幣政策期間，短期利率過度上升的情況。

主權債券發行量激增

隨著財政赤字不斷擴大，我們預期各國政府將繼續透過發行新債，向市場注入大量資金。美國的情況尤其如此，美國財政部發行的大部分新債，正逐步由短期國庫券轉為中期及長期國庫券。

這種轉變令我們確信：孳息曲線將在2024年變陡斜。儘管優質主權債券的孳息率可能已於2023年末見頂，但仍有機會走高。因此，相對於利率走勢，我們認為孳息曲線變陡斜更值得關注。

政府債券發行量激增的另一個影響，是將影響企業發債，或至少推高其融資成本。這可能會削弱企業作出資本項目開支或增聘員工的意欲，從而減少對環球經濟的支持。

高收益債券的信貸質素提升

雖然環球市場仍不明朗，但審慎剖析企業債券市場，不難發現吸引的孳息率或將繼續支持高收益債券的需求。另外，我們認為，因為高收益債券的整體質素有所提升，投資者毋須如過往般承擔信貸風險，以獲得吸引的收益率。

我們認為短期投資級別企業債券亦存在吸引的投資機會。雖然相關債券涉及一定程度的信貸風險，但年期較短有助降低其受到經濟下行影響的風險。

展望2024年，我們認為長期投資級別企業債券的信貸息差1不足以彌補長年期所帶來的額外風險。然而，息差在年內擴大可能會為這些債券創造更多吸引的投資機會。

隨著市場適應新的高息環境，以及環球經濟增長放緩，我們預期優質主權債券與風險資產表現的相關性將繼續波動。

在2023年，許多投資者似乎傾向保持觀望，等待孳息率明顯見頂後，才顯著提高固定收益配置。我們認為，多個固定收益領域的孳息率已升至過去20年的高位，在2024年把握該趨勢帶來的機會是更值得投資者考慮的做法。然而，對投資級別及高收益債券發行人的信貸基本因素進行深入分析仍至關重要。

編輯：劉雅文

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