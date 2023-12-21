第二曲綫浮現 華潤置地吸納

華潤置地（01109）是華潤集團旗下地產業務旗艦，業務分為開發銷售型、經營性不動產、輕資產管理和生態圈要素型，而2022年盈利倒退後，2023年可以恢復增長，預期未來兩年盈利可以穩定增長，而第二增長曲

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