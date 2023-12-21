第二曲綫浮現 華潤置地吸納 財金專欄 2023/12/21 分享： 分享： 華潤置地（01109）是華潤集團旗下地產業務旗艦，業務分為開發銷售型、經營性不動產、輕資產管理和生態圈要素型，而2022年盈利倒退後，2023年可以恢復增長，預期未來兩年盈利可以穩定增長，而第二增長曲 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水110億出逃 港股收官模式難大升（第四版） 2023/12/20 北水110億出逃 港股收官模式難大升（第四版） 中字股實力談 - 百度AI商業化 盈利可超預期 2023/12/20 百度AI商業化 盈利可超預期 中字股實力談 - 港股冬至與聖誕鐘 2023（第四版） 2023/12/19 港股冬至與聖誕鐘 2023（第四版） 中字股實力談 - 華住盈利復甦 酒店消費反彈 2023/12/19 華住盈利復甦 酒店消費反彈 中字股實力談 - 【升市密碼】117億北水湧入 好友等冬至反攻（第四版） 2023/12/18 【升市密碼】117億北水湧入 好友等冬至反攻（第四版） 市盈率 下降軌 止蝕 目標價 REITS 華潤置地（01109） 人民幣 板塊