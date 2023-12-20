挑戰特朗普參選資格 並非好棋 國際 22:41 2023/12/20 分享： 分享： 明年的美國總統選舉，由前總統特朗普（Donald Trump）與爭連任的拜登（Joe Biden）再次對決已無太大懸念，而且按照民調，選民似乎暫時傾向特朗普，連奧巴馬（Barack Obama）也稱擔心特朗普當選之際，選戰迎來戲劇性發展，美國反特朗普人士在科羅拉多州意外取勝，州最高法院裁定特朗普參與國會山莊暴動，引用憲法擬取消其參選資格。 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 今日 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 2023/12/18 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 2023/12/13 援烏法案遇阻 拜登接受現實？ 你可能感興趣 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 22:10 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 今日 19:57 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 18:59 2023/12/18 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 最新專欄文章 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 今日 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 國金札記 - 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 今日 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 國金札記 - 環球央行「轉向」在望 英歐斯人獨憔悴 2023/12/19 環球央行「轉向」在望 英歐斯人獨憔悴 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 2023/12/18 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 選舉 政治 社會矛盾 美國共和黨 總統大選 美國民主黨 科羅拉多 拜登 特朗普 美國