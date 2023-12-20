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挑戰特朗普參選資格 並非好棋

國際 22:41 2023/12/20

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明年的美國總統選舉，由前總統特朗普（Donald Trump）與爭連任的拜登（Joe Biden）再次對決已無太大懸念，而且按照民調，選民似乎暫時傾向特朗普，連奧巴馬（Barack Obama）也稱擔心特朗普當選之際，選戰迎來戲劇性發展，美國反特朗普人士在科羅拉多州意外取勝，州最高法院裁定特朗普參與國會山莊暴動，引用憲法擬取消其參選資格。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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