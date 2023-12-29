歐元偽強 還是美元真弱

國際貨幣中，論流通度、論影響力，美元、歐元絶對是數一數二的存在,這些貨幣強弱依附於本體經濟,但卻影響環球資金流,2024年美元、歐元到底最先減息 ?

中國人民大學國際貨幣研究所研究員認為，歐央行或出於鞏固去通脹成果的謹慎考慮，選擇「嘴硬」，歐央行可能成為減息的「先行者」。 歐央行對減息表態的謹慎態度背後折射的是對再通脹風險的擔憂,現實的情況是歐元「偽強」，還是美元「真弱」?

12月14日，歐洲央行結束貨幣政策會議，與美聯儲不同，歐央行維持利率4.5厘不變的同時，卻未傳遞明確減息信號。歐央行行長拉加德明確表示：

「目前根本沒有討論減息，現在不是放鬆警惕的時候。」

這或在暗示只有在工資上漲壓力緩解時，才可能下調歐元區利率。

如2024年1月通脹續大幅回落 歐央行首季應減息

歐洲經濟研究中心經濟學家弗里德里希·海涅曼表示，通脹走勢對未來貨幣政策走向至關重要。如果2024年1月通脹率繼續大幅回落，那麼「應在春季實施首次減息」。

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中國人民大學國際貨幣研究所研究員張瑜則持不同意見，歐央行或是出於鞏固去通脹成果的謹慎考慮，選擇「嘴硬」，其更弱的基本面指向歐央行可能成為減息的「先行者」。

張瑜表示：

「在經濟展望和通脹預測方面，2023年至2024年均預測有所下調，顯示歐洲經濟基本面承壓、偏下行。」

歐央行爲何「嘴硬」？

研究員認為，盡管拉加德關於減息的表態出乎意料的鷹派，但或許更多是「嘴硬」，主要目的是避免市場過早轉向寬鬆，使得歐央行前期為了壓降通脹的緊縮努力白費。

具體而言，該所有四點理解：

（一）「嘴硬」是爲了鞏固去通脹成果

歐央行對減息表態的謹慎態度背後，折射的是對再通脹風險的擔憂，風險可能來自兩方面：

首先，能源價格的基數效應以及前期財政補貼措施的退出，可能導致通脹讀數走高；

其次，更重要的是，歐央行認為歐元區國內通脹壓力仍高，背後主要是單位勞動力成本的強勁增長。

（二）「嘴硬」的背後 「心」或已軟

盡管政策聲明中強調了通脹短期再上行、國內價格壓力仍高的風險，但實際上歐央行對通脹持續性的評估已在軟化。

一是......

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