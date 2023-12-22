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研究員：4原因示歐央行續鷹只是「嘴硬」

研究報告 16:28 2023/12/22

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重點：

1. 中國人民大學國際貨幣研究所研究員認為，歐央行或是出於鞏固去通脹成果的謹慎考慮，選擇「嘴硬」，歐央行可能成為減息的「先行者」。

2. 歐央行對減息表態的謹慎態度背後折射的是對再通脹風險的擔憂。

3. 歐元或是「偽強」，美元難呈「真弱」。

12月14日，歐洲央行結束貨幣政策會議，與美聯儲不同，歐央行維持利率4.5厘不變的同時，卻未傳遞明確減息信號。歐央行行長拉加德明確表示：

「目前根本沒有討論減息，現在不是放鬆警惕的時候。」

這或在暗示只有在工資上漲壓力緩解時，才可能下調歐元區利率。

如2024年1月通脹續大幅回落 歐央行首季應減息

歐洲經濟研究中心經濟學家弗里德里希·海涅曼表示，通脹走勢對未來貨幣政策走向至關重要。如果2024年1月通脹率繼續大幅回落，那麼「應在春季實施首次減息」。

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中國人民大學國際貨幣研究所研究員張瑜則持不同意見，歐央行或是出於鞏固去通脹成果的謹慎考慮，選擇「嘴硬」，其更弱的基本面指向歐央行可能成為減息的「先行者」。

張瑜表示：

「在經濟展望和通脹預測方面，2023年至2024年均預測有所下調，顯示歐洲經濟基本面承壓、偏下行。」

歐央行爲何「嘴硬」？

研究員認為，盡管拉加德關於減息的表態出乎意料的鷹派，但或許更多是「嘴硬」，主要目的是避免市場過早轉向寬鬆，使得歐央行前期為了壓降通脹的緊縮努力白費。

具體而言，該所有四點理解：

  • （一）「嘴硬」是爲了鞏固去通脹成果

歐央行對減息表態的謹慎態度背後，折射的是對再通脹風險的擔憂，風險可能來自兩方面：

首先，能源價格的基數效應以及前期財政補貼措施的退出，可能導致通脹讀數走高；

其次，更重要的是，歐央行認為歐元區國內通脹壓力仍高，背後主要是單位勞動力成本的強勁增長。

  • （二）「嘴硬」的背後 「心」或已軟

盡管政策聲明中強調了通脹短期再上行、國內價格壓力仍高的風險，但實際上歐央行對通脹持續性的評估已在軟化

一是......

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...

撰文 : 張瑜 中國人民大學國際貨幣研究所研究員

欄名 : 券商有路捉

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