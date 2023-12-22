重拾高增長 買復星旅文 財金專欄 2023/12/22 分享： 分享： 復星旅遊文化（01992）在全球從事度假村業務，2023年重新劃分業務分為Club Med、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產管理中心和復遊會及相關業務。而連續三年業績虧損後，2023年可以恢復盈利貢獻， ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - A股單日轉向 內銀冬至或減息 港股能否走出黑暗？（第四版） 2023/12/21 A股單日轉向 內銀冬至或減息 港股能否走出黑暗？（第四版） 中字股實力談 - 第二曲綫浮現 華潤置地吸納 2023/12/21 第二曲綫浮現 華潤置地吸納 中字股實力談 - 北水110億出逃 港股收官模式難大升（第四版） 2023/12/20 北水110億出逃 港股收官模式難大升（第四版） 中字股實力談 - 百度AI商業化 盈利可超預期 2023/12/20 百度AI商業化 盈利可超預期 中字股實力談 - 港股冬至與聖誕鐘 2023（第四版） 2023/12/19 港股冬至與聖誕鐘 2023（第四版） 市盈率 三亞 下降軌 南京 北海道 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊