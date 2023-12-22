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重拾高增長 買復星旅文

財金專欄 2023/12/22

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復星旅遊文化（01992）在全球從事度假村業務，2023年重新劃分業務分為Club Med、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產管理中心和復遊會及相關業務。而連續三年業績虧損後，2023年可以恢復盈利貢獻，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 三亞 下降軌 南京 北海道 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊

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