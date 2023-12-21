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日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機

國際 22:27 2023/12/21

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日本政壇最近相當動盪，多名政界極高層人物捲入黑金漩渦要辭職，內閣被迫大換班，首相岸田文雄有下台風險。然而，黑金風暴只是表面，黑金在日本政界根本是常態，岸田政府遭遇困境，核心原因還是經濟深層次矛盾，民望插水，政治抗抵力減弱，各種政治醜聞乘虛而入。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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