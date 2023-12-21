日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 國際 22:27 2023/12/21 分享： 分享： 日本政壇最近相當動盪，多名政界極高層人物捲入黑金漩渦要辭職，內閣被迫大換班，首相岸田文雄有下台風險。然而，黑金風暴只是表面，黑金在日本政界根本是常態，岸田政府遭遇困境，核心原因還是經濟深層次矛盾，民望插水，政治抗抵力減弱，各種政治醜聞乘虛而入。 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 2023/12/20 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 今日 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 2023/12/18 儲局減息無懸念 3月出手？全年3次？ 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 2023/12/16 眾院彈劾調查 拖累拜登選情？ 你可能感興趣 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 22:41 2023/12/20 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 22:10 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 今日 21:49 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 最新專欄文章 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 今日 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 國金札記 - 挑戰特朗普參選資格 並非好棋？ 今日 挑戰特朗普參選資格 並非好棋？ 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 2023/12/20 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 國金札記 - 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 2023/12/20 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 政治 醜聞 岸田文雄 消費稅 經濟 軍事 日圓 安倍晉三 日本 日本央行