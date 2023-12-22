星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路

天氣轉冷，近日身邊不少朋友感冒，甚至有人再感染新冠，呼吸了8個月新鮮空氣，很多市民選擇再做「蒙面超人」。新加坡近來新冠中招人數有上升趨勢，更恢復每日通報。

香港又如何？有政府中人以五字真言回應：不走回頭

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