星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路 財金專欄 2023/12/22 分享： 分享： 天氣轉冷，近日身邊不少朋友感冒，甚至有人再感染新冠，呼吸了8個月新鮮空氣，很多市民選擇再做「蒙面超人」。新加坡近來新冠中招人數有上升趨勢，更恢復每日通報。 香港又如何？有政府中人以五字真言回應：不走回頭 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 搞活地區經濟 候任區議員擔大旗 2023/12/21 搞活地區經濟 候任區議員擔大旗 有政戲 - 美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？ 2023/12/20 美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？ 有政戲 - 特首述職安排變化 凸顯港戰略定位 2023/12/19 特首述職安排變化 凸顯港戰略定位 有政戲 - 特首赴京述職 會否獲「聖誕禮物」？ 2023/12/18 特首赴京述職 會否獲「聖誕禮物」？ 有政戲 - 國際調解院總部 料落戶舊灣仔警署 2023/12/15 國際調解院總部 料落戶舊灣仔警署 政治 新冠肺炎疫情 疫情 感冒 新加坡 香港 疫苗 口罩 李家超 衞生防護中心