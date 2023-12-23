  • 11°C
香港時間 : 20231223日 (週六) 04:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股冬至後 行情不再冷

財金專欄 2023/12/23

分享：

分享：

2023年即將過去，港股只餘3個交易日，但聖誕節前一周出現過山車走勢，昨日「冬至」更出現近600點波幅，好友由希望變成絕望。但近年走勢顯示，恒生指數「冬至」後可以反覆上升，升勢可延續到1月，故港股下周

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 好友由希望變絕望 港股冬至高台插水（第四版）
2023/12/22
好友由希望變絕望 港股冬至高台插水（第四版）
中字股實力談 - 重拾高增長 買復星旅文
2023/12/22
重拾高增長 買復星旅文
中字股實力談 - A股單日轉向 內銀冬至或減息 港股能否走出黑暗？（第四版）
2023/12/21
A股單日轉向 內銀冬至或減息 港股能否走出黑暗？（第四版）
中字股實力談 - 第二曲綫浮現 華潤置地吸納
2023/12/21
第二曲綫浮現 華潤置地吸納
中字股實力談 - 北水110億出逃 港股收官模式難大升（第四版）
2023/12/20
北水110億出逃 港股收官模式難大升（第四版）
恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 國家新聞出版廣電總局 減息 冬至 聖誕節 騰訊控股（00700） 網易－S（09999）

上一篇文章

存款降息 助過三關

下一篇文章

農行中行大型區間上落