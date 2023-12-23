港股冬至後 行情不再冷 財金專欄 2023/12/23 分享： 分享： 2023年即將過去，港股只餘3個交易日，但聖誕節前一周出現過山車走勢，昨日「冬至」更出現近600點波幅，好友由希望變成絕望。但近年走勢顯示，恒生指數「冬至」後可以反覆上升，升勢可延續到1月，故港股下周 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 好友由希望變絕望 港股冬至高台插水（第四版） 2023/12/22 好友由希望變絕望 港股冬至高台插水（第四版） 中字股實力談 - 重拾高增長 買復星旅文 2023/12/22 重拾高增長 買復星旅文 中字股實力談 - A股單日轉向 內銀冬至或減息 港股能否走出黑暗？（第四版） 2023/12/21 A股單日轉向 內銀冬至或減息 港股能否走出黑暗？（第四版） 中字股實力談 - 第二曲綫浮現 華潤置地吸納 2023/12/21 第二曲綫浮現 華潤置地吸納 中字股實力談 - 北水110億出逃 港股收官模式難大升（第四版） 2023/12/20 北水110億出逃 港股收官模式難大升（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 國家新聞出版廣電總局 減息 冬至 聖誕節 騰訊控股（00700） 網易－S（09999）