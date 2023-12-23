港股冬至後 行情不再冷

2023年即將過去，港股只餘3個交易日，但聖誕節前一周出現過山車走勢，昨日「冬至」更出現近600點波幅，好友由希望變成絕望。但近年走勢顯示，恒生指數「冬至」後可以反覆上升，升勢可延續到1月，故港股下周

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