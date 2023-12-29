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騰訊網易 玩死VS玩不死

研究報告 11:53 2023/12/29

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遊戲世界裏，最緊要好玩；

投資世界裏，最怕被玩死；

在殘股的世界裏，最緊要是玩不死！

大千世界，生存有不同法則，法則有變，自然所有位面都會因而整改，本篇聚焦內地遊戲業規則，再看遊戲股抗頑力。

12月22日，國家新聞出版署發佈《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》（以下簡稱《辦法》）。《辦法》剛公布，港股網易 （09999） 即跌超24.60%，騰訊控股 （00700） 跌超12.35%，嗶哩嗶哩 （09626） 跌超9.67%。
為何如此？只因遊戲股賴以盈收的「氪金系統」不是被摧毁，便是被改造。


整個《辦法》，市場最為關注的是以下5點：

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1.

網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵——首充、累充、返充都是遊戲的命脈，也是很多遊戲維持 DAU（日活躍用戶數量）、刺激起氪的底牌，《辦法》等於切斷了絕大多數遊戲低成本拉新的手段，用戶活躍將大打折扣，且遊戲的次日留存、七日留存資料會非常難看。

何謂氪金？即課金，指支付費用，特指在網路遊戲中的充值行為。
在這年頭，遊戲公司最在意什麼？
日活、次留、7日留存、用戶平均付費額。
日活，反映的是玩家數量；前三者，總體反映的是遊戲留住玩家的能力；
只有把前三者都做好了，才能達成最重要的第四點：遊戲的賺錢能力。

每日登錄、首次充值、連續充值等付費設計（氪金系統），主要面向輕氪玩家。
以原神遊戲為例，設置的首次充值金額為6元（人民幣.下同），其次30元、98元、198元、328元、648元，共有六個檔位可供選擇，
這是引導用戶充值的重要手段，一旦禁止可能會降低氪金玩家數量。
所以，已知這是一條減數。

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詳細分析，敬請登入。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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