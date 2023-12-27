余承東：華為問界M9「 千萬元以內最好的SUV」

【12.26】問界M9正式發布

鴻蒙智行旗下問界M9新能源車，正式於2023年12月26日發布。華為常務董事、智能汽車解決方案董事長余承東表示，

「1000萬以內最好的SUV來了」。

該車內部空間寬敞，可變換為「一房一廳」，並搭載有投影巨幕和語音控制系統，被余承東稱為「三排都是頭等艙」。此次正式公布問界M9的售價，分別爲增程Max版46.98萬元（人民幣·同下），純電Max版50.98萬元，增程Ultra版52.98萬元，純電Ultra版56.98萬元。

此前的問界M7，纍計大定已經超過12萬輛，2024年1月起每月交付能力將達到3萬輛。而這一次，問界M9則計劃於1月26日首次交付2000輛作爲先行體驗名額，2月26日開始規模交付.....更多內容，訂戶請登入。

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